Россия атаковала Коротич под Харьковом, среди пострадавших — грудной ребёнок

В ночь на 21 октября российские войска подвергли массовой атаке с использованием беспилотников село Коротич в Харьковской области. В результате обстрела погибли два человека, ещё 11 человек получили острую стрессовую реакцию. Среди пострадавших — двухмесячный мальчик и восьмилетняя девочка.

По его словам, ночью Коротич подвергся массированной атаке российских дронов. В результате вражеского обстрела были повреждены 13 частных домов и автомобили, а хозяйственная постройка была уничтожена пожаром.

«В результате атаки погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким. Еще 11 человек испытали острую стрессовую реакцию, среди них — 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка. Всем была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Олега Синегубова.

Глава Харьковской областной военной администрации добавил, что все экстренные службы работали в усиленном режиме, ликвидируя последствия российской атаки и помогая пострадавшим.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

20 октября российские войска неоднократно атаковали гипермаркет «Эпицентр» в Ровенской области. В результате ударов возник масштабный пожар, а спасатели обнародовали фотографии разрушений.

В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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