Operacja „Vivaldi” oraz inne działania kontratakowe ukraińskich sił zbrojnych w 2026 roku pozwoliły Ukrainie przejąć inicjatywę operacyjną na całej linii frontu i faktycznie powstrzymać natarcie armii rosyjskiej. Poinformowali o tym analitycy Instytutu Badań nad Wojną (ISW), którzy stwierdzili również, że podczas operacji zlikwidowano dużą rosyjską dywizję.

Według danych amerykańskich analityków operacja „Vivaldi” zniweczyła plany Rosji dotyczące zajęcia obwodu donieckiego. Kontratak Sił Zbrojnych Ukrainy udaremnił próbę wroga oskrzydlenia ukraińskiego pasa obronnego od północy i stworzenia warunków do jego otoczenia.

Wiadomo, że Siły Obronne dotarły do rzeki Żerebec, co pozwoliło skrócić długość linii frontu i zorganizować obronę na korzystniejszych pozycjach. Dzięki temu siły ukraińskie mogą skoncentrować więcej piechoty na mniejszym odcinku frontu, a także skuteczniej wykorzystywać drony i artylerię.

Co więcej, wskazano, że aby wznowić działania ofensywne na kierunku Liman, wojska rosyjskie będą musiały ponownie przekroczyć rzekę Żerebets. W ten sposób operacja „Vivaldi” udaremniła próbę Rosjan oskrzydlenia Limanu od północy, w szczególności przez Swiatohirsk, a następnie połączyć się w rejonie Barwinkowego w obwodzie charkowskim z innym ugrupowaniem, które miało posuwać się z południowego zachodu przez kierunek Dobropilski.

W rzeczywistości ukraińska kontrofensywa zniweczyła rosyjski plan operacyjnego otoczenia. Obecnie wojska rosyjskie muszą rozważać wariant frontalnego natarcia na wschód od Słowiańska i Kramatorska. Taki scenariusz zakłada ataki bezpośrednio na dobrze przygotowane ukraińskie pozycje obronne, co znacznie utrudnia posuwanie się naprzód i zwiększa koszty tej operacji dla przeciwnika.

Według szacunków Instytutu Badań nad Wojną w okresie od 1 września do 16 października 2026 roku wojska rosyjskie utraciły kontrolę nad terytorium o powierzchni około 122 kilometrów kwadratowych. Jednocześnie od początku 2026 roku udało im się zdobyć około 100 kilometrów kwadratowych.

Wiadomo również, że podczas operacji „Vivaldi” 144. dywizja strzelców zmotoryzowanych RF poniosła tak znaczne straty, że praktycznie przestała istnieć jako zorganizowana formacja bojowa.

Aby przywrócić zdolności ofensywne na kierunku Liman, Rosja będzie musiała odbudować zdolność bojową tej dywizji. Stworzy to dodatkowe obciążenie dla systemu uzupełniania stanów osobowych armii rosyjskiej, która już teraz boryka się z coraz większymi trudnościami.

Od lata 2026 roku straty bojowe Rosji rosną. Według podanych szacunków w ciągu kilku miesięcy armia rosyjska straciła ponad 40 tysięcy żołnierzy zabitych i rannych.

Źródło: ISW

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