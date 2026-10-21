В результате операции «Вивальди» уничтожена российская дивизия — ISW

Операция «Вивальди» и другие контрнаступательные действия украинских войск в 2026 году позволили Украине перехватить оперативную инициативу на всей линии фронта и фактически остановить продвижение российской армии. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), которые также заявили об уничтожении крупной российской дивизии в ходе операции.

Согласно данным американских аналитиков, операция «Вивальди» сорвала планы России по захвату Донецкой области. Контрнаступление ВСУ сорвало попытку противника обойти украинский оборонительный пояс с севера и создать условия для его окружения.

Известно, что Силы обороны вышли к реке Жеребец, что позволило сократить протяженность линии фронта и организовать оборону на более выгодных рубежах. Благодаря этому украинские силы могут сосредоточить больше пехоты на меньшем участке фронта, а также эффективнее использовать беспилотники и артиллерию.

Более того, отмечается, что для возобновления наступательных действий на Лиманском направлении российским войскам придется вновь форсировать Жеребец. Таким образом, операция «Вивальди» сорвала попытку россиян охватить Лиман с севера, в частности через Святогорск, а в дальнейшем соединиться в районе Барвинкового Харьковской области с другой группировкой, которая должна была продвигаться с юго-запада через Добропольское направление.

Фактически украинское контрнаступление сорвало российский замысел оперативного окружения. Теперь российским войскам приходится рассматривать вариант фронтального наступления к востоку от Славянска и Краматорска. Такой сценарий предусматривает атаки непосредственно на хорошо подготовленные украинские оборонительные позиции, что значительно затрудняет продвижение и увеличивает его цену для противника.

Согласно подсчетам Института изучения войны, в период с 1 сентября по 16 октября 2026 года российские войска утратили контроль над территорией площадью около 122 квадратных километров. В то же время с начала 2026 года им удалось захватить примерно 100 квадратных километров.

Также известно, что в ходе операции «Вивальди» 144-я мотострелковая дивизия РФ понесла настолько значительные потери, что фактически перестала существовать как организованное боевое формирование.

Чтобы восстановить наступательные возможности на Лиманском направлении, России придется восстанавливать боеспособность дивизии. Это создаст дополнительную нагрузку на систему комплектования российской армии, которая и без того сталкивается со все большими трудностями.

С лета 2026 года боевые потери России растут. По приведенным оценкам, за несколько месяцев российская армия потеряла более 40 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Источник: ISW

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