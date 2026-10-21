2026年，乌克兰军队发起的“维瓦尔第”行动及其他反攻行动，使乌克兰得以在整个前线夺取作战主动权，并实际上阻止了俄军的推进。 战争研究所（ISW）的分析师们报告了这一情况，他们还表示，在此次行动中，一支规模庞大的俄罗斯师被彻底歼灭。

据美国分析人士称，“维瓦尔第”行动粉碎了俄罗斯占领顿涅茨克州的计划。乌克兰武装部队的反攻挫败了敌军从北部迂回乌克兰防线并为其包围创造条件的企图。

据悉，乌克兰国防军已推进至杰雷贝茨河，这使得前线长度得以缩短，并能在更有利的防线上组织防御。 得益于此，乌克兰军队能够将更多步兵集中在更小的战线上，并更有效地运用无人机和火炮。

此外，报道指出，若要恢复在利曼方向的进攻行动，俄军将不得不再次强渡热雷贝茨河。因此，“维瓦尔第”行动挫败了俄军从北部（特别是经由斯维亚托戈尔斯克）包抄利曼的企图， 随后在哈尔科夫州巴尔文科地区与另一支原定从西南方向经多布罗皮尔方向推进的部队会合。

事实上，乌克兰的反攻彻底粉碎了俄军实施作战包围的计划。 如今，俄军不得不考虑在斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克以东实施正面进攻的方案。这种方案意味着将直接攻击乌克兰准备充分的防御阵地，这将大大增加俄军推进的难度，并使其付出更高代价。

根据战争研究所的估算，在2026年9月1日至10月16日期间，俄军失去了对约122平方公里领土的控制。 与此同时，自2026年初以来，俄军仅成功占领了约100平方公里的领土。

此外，据透露，在“维瓦尔第”行动期间，俄罗斯联邦第144摩托化步兵师遭受了如此惨重的损失，以至于实际上已不再作为一支有组织的作战部队而存在。

为了恢复在利曼方向的进攻能力，俄罗斯不得不重建该师的作战能力。这将给本已面临日益严峻困难的俄罗斯军队征兵系统带来额外负担。

自2026年夏季以来，俄罗斯的战斗伤亡人数持续攀升。据估计，短短数月内，俄军已有超过4万名官兵阵亡或负伤。

来源：ISW

俄罗斯对波尔塔瓦州的袭击造成三人受伤，其中包括一名16岁的儿童。

俄罗斯对基辅的袭击造成一人死亡，一架无人机击中了一栋24层高的建筑。

此前，俄罗斯无人机袭击了基辅，导致两个区发生火灾。

一架俄罗斯无人机击中波尔塔瓦一所学校附近，造成人员伤亡。

关注我们在