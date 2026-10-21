Rosja przeprowadziła prawie 30 ataków na obwód dniepropetrowski; uszkodzono domy i akademik

Od wieczora 20 października rosyjskie wojska prawie 30 razy zaatakowały trzy rejony obwodu dniepropetrowskiego przy użyciu dronów, artylerii i rakiet. W wyniku ostrzałów ranny został 50-letni mężczyzna.

Jak poinformował, w rejonie Dnieprowskim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzony został budynek akademika.

W rejonie nikopolskim pod ostrzałem znalazło się centrum rejonowe, a także gminy Marganeck, Pokrowska, Tomakowska i Czerwonogrygorowska.

W wyniku ostrzałów uszkodzono domy prywatne, samochody i sprzęt rolniczy. Wybuchły również pożary. Ranny 50-letni mężczyzna został hospitalizowany. Według informacji Aleksandra Gangi jego stan ocenia się jako średnio ciężki.

W rejonie Synielnikowskim rosyjskie wojska zaatakowały centrum rejonowe oraz gminę Mikołajów. Uszkodzono zakład oraz dom prywatny, a w miejscach uderzeń wybuchły pożary.

Skutki rosyjskich ataków są obecnie ustalane.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganza na Telegramie.

W wyniku rosyjskiego ataku na obwód poltawski ranne zostały trzy osoby, w tym 16-letnie dziecko. W Kremenczuku uderzeniu uległ teren Uniwersytetu im. Michaiła Ostrogradskiego, gdzie zapalił się budynek dydaktyczny, a w Połtawie wybuchły pożary w budynku administracyjnym i magazynie.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały Kijów, a w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

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