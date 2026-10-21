俄罗斯对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了近30次袭击，造成民宅和学生宿舍受损

自10月20日晚起，俄军动用无人机、火炮和火箭弹，对第聂伯罗彼得罗夫斯克州三个地区发动了近30次袭击。一名50岁的男子在炮击中受伤。

据他称，在第聂伯罗区，一栋宿舍楼因俄罗斯袭击而受损。

在尼科波尔区，区中心以及马尔加内茨卡、波克罗夫斯卡、托马基夫斯卡和切尔沃诺格里戈里夫斯卡等社区均遭到敌方炮火袭击。

炮击导致民宅、汽车和农业机械受损，并引发多起火灾。受伤的50岁男子已被送医救治。据亚历山大·甘吉称，其伤势被评估为中度。

在西涅利科夫斯基区，俄军袭击了该区中心及尼古拉耶夫社区。一家企业及一栋民宅受损，袭击地点发生火灾。

俄罗斯袭击造成的具体后果仍在核实中。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政长官亚历山大·甘贾在Telegram上通报了这一消息。

在俄罗斯对波尔塔瓦州的袭击中，有三人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 在克雷门丘格，米哈伊尔·奥斯特罗格拉茨基大学校园遭到袭击，一栋教学楼起火；在波尔塔瓦，一栋行政楼和一处仓库发生火灾。

俄罗斯对基辅的袭击造成一人死亡，一架无人机击中了一栋24层高的建筑。

此前，俄罗斯无人机袭击了基辅，导致两个区发生火灾。

一架俄罗斯无人机击中了波尔塔瓦一所学校附近，造成人员伤亡。

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