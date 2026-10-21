Россия почти 30 раз наносила удары по Днепропетровской области, повреждены дома и общежитие

С вечера 20 октября российские войска почти 30 раз атаковали три района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и ракет. В результате обстрелов ранения получил 50-летний мужчина.

По его словам, в Днепровском районе в результате российской атаки было повреждено здание общежития.

В Никопольском районе под вражеским огнем оказались районный центр, а также Марганецкая, Покровская, Томаковская и Червоногригоровская общины.

В результате обстрелов повреждены частные дома, автомобили и сельскохозяйственная техника. Также возникли пожары. Раненого 50-летнего мужчину госпитализировали. По информации Александра Ганжи, его состояние оценивается как средней тяжести.

В Синельниковском районе российские войска атаковали районный центр и Николаевскую общину. Повреждены предприятие и частный дом, на местах ударов вспыхнули пожары.

Последствия российских атак уточняются.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

В результате российской атаки на Полтавскую область пострадали три человека, в том числе 16-летний подросток. В Кременчуге под удар попала территория университета имени Михаила Остроградского, где загорелся учебный корпус, а в Полтаве возникли пожары в административном здании и складском помещении.

В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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