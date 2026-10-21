俄罗斯最大的酒类连锁店“红与白”（Красное & Белое）因面临无人机袭击的威胁，已减少了仓库的收货量。

据该媒体消息人士透露，目前该零售商每次收货量仅为此前水平的25%至30%——约占一辆卡车载货量的三分之一。

目前，“红与白”是俄罗斯唯一采取此类措施的大型零售连锁企业。

有消息人士指出，该公司担心仓库中存放的昂贵酒类产品安全。

该公司方面证实了物流和仓储系统的调整。

“我们正在测试各种方法，以减少每个具体仓库中同时存放的库存量，”“红与白”方面表示。

该公司解释称，新方案将采用小批量、高频次的供货模式。此举旨在缩短产品在分拨中心停留的时间，并减少集中于单一仓库的库存量。

俄罗斯媒体援引知情人士的话报道了这一消息。

需要指出的是，“霍内特”分队的操作员正对俄罗斯军队用于向其驻扎在乌克兰南部临时被占领土上的部队提供补给的卡车实施打击。

第三军团指挥官安德烈·比列茨基直接从斯维亚托戈尔斯克录制了一段视频讲话。他表示，该市仍处于乌克兰军方的控制之下，从而驳斥了俄罗斯领导层关于据称已占领该城镇的声明。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，通过组建两个新编作战群，乌克兰在顿涅茨克州的阵地已得到加强。这两个作战群的指挥官将由乌克兰英雄德尼·普罗科彭科和安德烈·比列茨基担任。 此外，泽连斯基还表示，已向比列茨基授予乌克兰英雄“金星”勋章。

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