+12° Киев +7° Варшава +20° Вашингтон
$ 45.08 € 50.54 zł 11.56
$ 45.08 € 50.54 zł 11.56
+12° Киев +7° Варшава +20° Вашингтон
Новости Война c рф

В Ковеле на Волыни сообщают о попадании российского дрона в «Эпицентр»

UA NEWS 19 Октября 2026 23:29
В Ковеле на Волыни сообщают о попадании российского дрона в «Эпицентр»

В понедельник, 19 октября, российские беспилотники атаковали Волынскую область. После взрывов в Ковеле над городом поднялся дым. По предварительной информации местных источников, один из российских дронов мог попасть в торговый центр «Эпицентр». Официального подтверждения этой информации в предоставленном сообщении нет.

О взрывах и вероятном попадании в Ковеле сообщали местные СМИ со ссылкой на мониторинговые каналы. По их данным, беспилотник двигался в направлении города, после чего раздались взрывы и появилось задымление.

Видео распространяется в местных пабликах.

На фронте за сутки, по состоянию на 19 октября, произошло 204 боевых столкновения — Генштаб.

Добавим, что российские войска более 20 раз атаковали Днепр и область за вечер.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Киеву погиб один человек, ещё восемь получили ранения.

В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российском ракетном ударе по Киеву.

Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие.

 

Читай нас в
Загружай наше приложение