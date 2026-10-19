В результате российского удара по жилой застройке Хмельницкого погиб человек. Его тело обнаружили на месте атаки, при этом поисково-спасательные работы продолжаются — спасатели ведут поиски еще одного человека.

«По информации близких, в доме могли находиться два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются, специалисты ищут еще одного человека», — написал Тюрин в Telegram-канале в понедельник.

Как сообщалось ранее, глава областной администрации сообщил о трёх пострадавших в результате вражеского нападения.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

На фронте за сутки, по состоянию на 19 октября, произошло 204 боевых столкновения — Генштаб.

Добавим, что российские войска более 20 раз атаковали Днепр и область за вечер.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Киеву погиб один человек, ещё восемь получили ранения.

В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российском ракетном ударе по Киеву.

Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и рельсы, есть пострадавшие.

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