Россия обстреляла жилой район Хмельницкого, под завалами могут находиться люди
В результате российского удара по жилой застройке Хмельницкого погиб человек. Его тело обнаружили на месте атаки, при этом поисково-спасательные работы продолжаются — спасатели ведут поиски еще одного человека.
«По информации близких, в доме могли находиться два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются, специалисты ищут еще одного человека», — написал Тюрин в Telegram-канале в понедельник.
Как сообщалось ранее, глава областной администрации сообщил о трёх пострадавших в результате вражеского нападения.
Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
На фронте за сутки, по состоянию на 19 октября, произошло 204 боевых столкновения — Генштаб.
Добавим, что российские войска более 20 раз атаковали Днепр и область за вечер.
Напомним, в результате российского ракетного удара по Киеву погиб один человек, ещё восемь получили ранения.
В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.
США вновь не предупредили Украину о российском ракетном ударе по Киеву.
Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.
Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и рельсы, есть пострадавшие.