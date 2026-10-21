В Польше Правительственный центр безопасности (RCB) сообщил о завершении воздушной атаки России — государства-агрессора — на Украину и об отсутствии угрозы на польской территории. Жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили SMS-сообщения до пяти утра, сообщает Interia.

Польская авиация действовала в воздушном пространстве страны

Ранее, после 02:30, RCB предупредил жителей о российском воздушном ударе по Украине. В сообщении отмечалось, что ситуация находится под наблюдением, а в воздушном пространстве Польши действует польская авиация. Получателей также призвали ждать дальнейших сообщений.

Предупреждение направили пользователям мобильных сетей в ряде повятов Люблинского воеводства, в частности в Люблине, Хелме, Замосце и Бяле-Подляске. В Подкарпатском воеводстве оповещение охватило, в частности, Жешув, Перемышль, Кросно и Тарнобжег.

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Предыдущие тревоги

По данным издания, во вторник RCB четыре раза объявлял предупреждения из-за российских атак на Украину. Одно из них касалось угрозы воздушного удара для десяти повятов Подкарпатского воеводства. Адресатам советовали найти безопасное место и выполнять указания служб, а позднее это предупреждение отменили.

Представитель Оперативного командования Вооружённых сил Польши подполковник Яцек Горышевский объяснил, что вблизи польской границы наблюдали беспилотные летательные аппараты. По его словам, один из них достиг цели примерно в 15 километрах от границы.

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