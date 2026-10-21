RCB称俄罗斯袭击乌克兰后波兰未面临威胁——Interia

波兰政府安全中心（RCB）称，俄罗斯——侵略国——对乌克兰发动的空袭已经结束，波兰境内不存在威胁。据Interia报道，卢布林省和喀尔巴阡山省的居民在凌晨5点前收到了短信。

波兰空军在该国领空行动

此前，在凌晨2时30分后，RCB就俄罗斯对乌克兰发动空袭向居民发出警告。消息称，相关情况正在受到监控，波兰空军正在波兰领空行动。收件人还被要求等待进一步通知。

该警报发送给卢布林省多个县的移动网络用户，其中包括卢布林、海乌姆、扎莫希奇和比亚瓦-波德拉斯卡。在喀尔巴阡山省，通知覆盖了包括热舒夫、普热梅希尔、克罗斯诺和塔尔诺布热格在内的地区。

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此前的警报

据该媒体报道，RCB于周二因俄罗斯对乌克兰的袭击四次发布警报。其中一次涉及喀尔巴阡山省10个县面临空袭威胁。相关人员被建议寻找安全地点并遵从有关部门的指示，随后该警报被解除。

波兰武装部队作战司令部发言人雅采克·戈雷谢夫斯基中校解释称，在波兰边境附近发现了无人飞行器。他表示，其中一架在距边境约15公里处抵达目标。

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