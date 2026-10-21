В Брюсселе, Бельгия, Европейский Союз готовится убеждать Канаду и Великобританию увеличить поддержку Украины, чтобы сократить прогнозируемый дефицит ее финансирования в размере 70 млрд евро в 2027 году. Об этом со ссылкой на чиновников ЕС и дипломатов сообщает Politico Europe.

Этот вопрос могут поднять на саммите ЕС—Канада, запланированном на 29–30 октября в Монреале, а также на саммите ЕС—Великобритания 20 ноября. Собеседники издания отметили, что Брюссель не ожидает формальной договоренности об обмене более тесного экономического или оборонного сотрудничества на дополнительное финансирование Киева. В то же время масштабы поддержки Украины могут влиять на политический фон переговоров.

Потребности Украины в 2027 году

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и его государства-члены обеспечивают 80% внешней помощи Украине, и призвала других партнеров активизироваться. Евросоюз уже обязался предоставить Украине кредит на 90 млрд евро в 2026–2027 годах, который должен покрыть примерно две трети потребностей страны.

Брюссель рассчитывал, что Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия предоставят еще 45 млрд евро. Однако часть ожидаемых средств поступает медленно, поскольку другие правительства еще не приняли окончательных решений об объемах поддержки или не перечислили ее.

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Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что потребность в обеспечении финансовой поддержки Украины в 2027 году обсуждалась на встречах МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. По его словам, он подчеркивал необходимость широкого распределения финансового бремени между международными партнерами, пока Украина противостоит российской агрессии.

Поддержка Канады и Британии

Правительство Великобритании заявляет об обязательстве предоставить Украине в общей сложности 25 млрд фунтов стерлингов. Канада пообещала эквивалент 5,4 млрд евро военной помощи и 8,2 млрд евро прямой финансовой поддержки. Представительница канадского Офиса Тайного совета Кэтрин Сегюн сообщила Politico Europe, что Оттава обязалась предоставить почти 26 млрд канадских долларов на военную, финансовую, гуманитарную помощь и помощь в целях развития.

По данным ЕС, его институты и государства-члены предоставили Украине более 231 млрд евро с начала полномасштабного вторжения государства-агрессора России. Эта сумма включает военную помощь, бюджетную поддержку, гарантии, помощь украинцам, находящимся в странах блока, а также поступления от обездвиженных российских активов.

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