W Brukseli w Belgii Unia Europejska przygotowuje się do przekonywania Kanady i Wielkiej Brytanii do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, aby zmniejszyć prognozowaną lukę w jej finansowaniu wynoszącą 70 mld euro w 2027 roku. Informuje o tym Politico Europe, powołując się na urzędników UE i dyplomatów.

Kwestia może zostać poruszona na szczycie UE–Kanada zaplanowanym na 29–30 października w Montrealu, a także na szczycie UE–Wielka Brytania 20 listopada. Rozmówcy publikacji zaznaczyli, że Bruksela nie oczekuje formalnego porozumienia dotyczącego wymiany ściślejszej współpracy gospodarczej lub obronnej na dodatkowe finansowanie dla Kijowa. Jednocześnie skala wsparcia dla Ukrainy może wpływać na polityczne tło negocjacji.

Potrzeby Ukrainy w 2027 roku

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że UE i jej państwa członkowskie zapewniają 80% pomocy zewnętrznej dla Ukrainy, oraz wezwała innych partnerów do zwiększenia aktywności. Unia Europejska zobowiązała się już udzielić Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro w latach 2026–2027, która ma pokryć około dwóch trzecich potrzeb kraju.

Bruksela liczyła, że Kanada, Japonia, Korea Południowa, Australia i Norwegia zapewnią kolejne 45 mld euro. Jednak część oczekiwanych środków napływa powoli, ponieważ inne rządy nie podjęły jeszcze ostatecznych decyzji co do skali wsparcia lub go nie przekazały.

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Europejski komisarz ds. gospodarki Valdis Dombrovskis poinformował, że potrzebę zapewnienia wsparcia finansowego dla Ukrainy w 2027 roku omawiano podczas spotkań MFW i Banku Światowego w Bangkoku. Jak powiedział, podkreślał konieczność szerokiego podziału obciążenia finansowego między partnerów międzynarodowych, podczas gdy Ukraina przeciwstawia się rosyjskiej agresji.

Wsparcie Kanady i Wielkiej Brytanii

Rząd Wielkiej Brytanii deklaruje zobowiązanie do przekazania Ukrainie łącznie 25 mld funtów szterlingów. Kanada obiecała równowartość 5,4 mld euro pomocy wojskowej oraz 8,2 mld euro bezpośredniego wsparcia finansowego. Rzeczniczka kanadyjskiego Biura Tajnej Rady Catherine Séguin powiedziała Politico Europe, że Ottawa zobowiązała się przekazać prawie 26 mld dolarów kanadyjskich na pomoc wojskową, finansową, humanitarną i rozwojową.

Według UE jej instytucje i państwa członkowskie przekazały Ukrainie ponad 231 mld euro od początku pełnoskalowej inwazji państwa-agresora Rosji. Kwota ta obejmuje pomoc wojskową, wsparcie budżetowe, gwarancje, pomoc dla Ukraińców przebywających w krajach bloku, a także wpływy z unieruchomionych rosyjskich aktywów.

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