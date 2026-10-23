Stany Zjednoczone próbują wznowić negocjacje w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, proponując nowy schemat ewentualnych porozumień między Kijowem a Moskwą. Według dziennikarzy wśród postanowień planu znajdują się: rezygnacja Ukrainy z przystąpienia do NATO, perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej, zniesienie sankcji wobec Rosji oraz wznowienie dostaw rosyjskiego gazu do Europy.

Jak podaje gazeta, administracja amerykańska stara się pilnie wznowić prace nad porozumieniem pokojowym, które dziennikarze określają jako niezrównoważone. Jednocześnie ukraińscy urzędnicy nie dysponują na razie pełnymi informacjami na temat najnowszych propozycji Waszyngtonu, choć ogólny zarys ewentualnych porozumień jest im już znany.

W szczególności jeden z wariantów przewiduje utworzenie strefy demilitaryzowanej na Donbasie. Ukrainie proponuje się pakiet inwestycyjny oraz perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej w zamian za rezygnację z przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Rosja, zgodnie z opisaną koncepcją, może uzyskać możliwość zawierania umów handlowych z amerykańskimi firmami, doprowadzić do zniesienia sankcji oraz normalizacji stosunków politycznych ze Stanami Zjednoczonymi.

Ponadto wśród nowych propozycji gospodarczych dla Moskwy rozważa się wznowienie dostaw rosyjskiego gazu ziemnego do Europy oraz przywrócenie działania gazociągu „Północny Prąd”.

Jednocześnie, jak zauważa „The Economist”, Rosja nie wykazuje obecnie gotowości do pokojowego rozwiązania konfliktu. Moskwa rozpoczyna zakrojoną na szeroką skalę zimową kampanię uderzeń i prawdopodobnie będzie próbowała przeciągać proces negocjacyjny, licząc na ustępstwa w kwestii sankcji.

Wcześniej Putin zaprzeczył, jakoby Ukraina poniosła straty terytorialne w kontekście rozmów pokojowych.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jest gotów udać się na szczyt G20 na Florydzie, jeśli prezydent USA Donald Trump zaprosi Ukrainę i będzie tam możliwość omówienia porozumień pokojowych z udziałem Władimira Putina.

Zelenski oświadczył również, że Ukraina dopuszcza możliwość zawieszenia ognia i zamrożenia obecnej linii frontu w celu rozpoczęcia negocjacji, jednak odmawia oddania swoich terytoriów lub uznania ich za rosyjskie.

Czytaj nas na