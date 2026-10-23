取消对俄罗斯的制裁已被纳入美国的新和平计划

美国正试图重启关于结束俄乌战争的谈判，并提出了一套基辅与莫斯科之间可能达成的协议新方案。 据记者报道，该计划的条款包括：乌克兰放弃加入北约、保留加入欧盟的前景、取消对俄罗斯的制裁以及恢复俄罗斯向欧洲供应天然气。

据该媒体报道，美国政府正试图紧急重启和平协议的谈判工作，但记者们认为该协议存在失衡之处。 与此同时，尽管乌克兰官员已大致了解潜在协议的总体框架，但目前尚未掌握华盛顿最新提议的完整信息。

具体而言，其中一个方案涉及在顿巴斯地区建立非军事区。该方案向乌克兰提供投资一揽子计划及加入欧盟的前景，作为其放弃加入北大西洋公约组织的交换条件。

根据上述方案，俄罗斯可能获得与美国公司签订商业协议的机会，并争取取消制裁以及与美国实现政治关系正常化。

此外，针对莫斯科的新经济提议中，还包括恢复向欧洲供应俄罗斯天然气以及重启“北溪”天然气管道的运营。

与此同时，《经济学人》指出，俄罗斯目前并未表现出寻求和平解决的意愿。莫斯科正发起大规模的冬季攻势，并可能试图拖延谈判进程，以期在制裁问题上获得让步。

此前，普京在和平谈判背景下否认了乌克兰的领土损失。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，如果美国总统唐纳德·特朗普邀请乌克兰参加在佛罗里达举行的G20峰会，且有机会在普京参与的情况下讨论和平协议，他愿意前往。

此外，泽连斯基还表示，乌克兰可以接受停火并冻结当前前线以启动谈判，但拒绝割让本国领土或承认这些领土属于俄罗斯。

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