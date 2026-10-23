Отмена санкций против РФ вошла в новый мирный план США

США пытаются возобновить переговоры о прекращении российско-украинской войны, предлагая новую схему возможных договоренностей между Киевом и Москвой. По данным журналистов, среди положений плана — отказ Украины от вступления в НАТО, перспектива членства в Европейском союзе, отмена санкций против России и возобновление поставок российского газа в Европу.

По информации издания, американская администрация пытается в срочном порядке возобновить работу над мирным соглашением, которое журналисты характеризуют как несбалансированное. В то же время украинские чиновники пока не располагают полной информацией о последних предложениях Вашингтона, хотя общая схема возможных договоренностей им уже известна.

В частности, один из вариантов предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе. Украине предлагают инвестиционный пакет и перспективу членства в Европейском союзе в обмен на отказ от вступления в Североатлантический альянс.

Россия, согласно описанной схеме, может получить возможность заключать коммерческие соглашения с американскими компаниями, добиться отмены санкций и нормализации политических отношений с Соединёнными Штатами.

Кроме того, среди новых экономических предложений для Москвы рассматриваются возобновление поставок российского природного газа в Европу и возобновление работы газопровода «Северный поток».

В то же время, как отмечает The Economist, Россия пока не демонстрирует готовности к мирному урегулированию. Москва начинает масштабную зимнюю кампанию ударов и, вероятно, будет пытаться затягивать переговорный процесс, рассчитывая на уступки в вопросе санкций.

Ранее Путин опроверг территориальные потери Украины на фоне мирных переговоров.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать на саммит G20 во Флориду, если президент США Дональд Трамп пригласит Украину и там будет возможность обсудить мирные договоренности с участием Владимира Путина.

Также Зеленский заявил, что Украина допускает возможность прекращения огня и замораживания нынешней линии фронта для начала переговоров, однако отказывается отдавать свои территории или признавать их российскими.

Читай нас в