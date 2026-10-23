Jedna z elektrowni cieplnych DTEK wstrzymała działalność po zmasowanym ataku Rosji

Rosyjskie wojska przeprowadziły potężny atak na jedną z elektrociepłowni DTEK, w wyniku czego obiekt zaprzestał produkcji energii elektrycznej. Sprzęt elektrowni doznał znacznych uszkodzeń.

Rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły intensywny atak na jedną z elektrociepłowni. W wyniku ostrzału elektrownia całkowicie zaprzestała wytwarzania energii elektrycznej.

W DTEK zaznaczono, że w wyniku rosyjskiego ataku sprzęt obiektu energetycznego został poważnie uszkodzony. Jednocześnie w komunikacie firmy nie podano konkretnej lokalizacji uszkodzonej elektrociepłowni.

Nie podano również na razie informacji o możliwych terminach przywrócenia pracy elektrowni oraz o skali uszkodzeń poszczególnych elementów wyposażenia.

W firmie przypomniano, że rosyjskie wojska systematycznie atakują jej elektrownie cieplne od początku pełnej inwazji. W tym okresie obiekty energetyczne DTEK zostały poddane ponad 230 atakom wroga.

Przypomnijmy, że w ciągu trzech dni Rosjanie zaatakowali infrastrukturę energetyczną oraz naftowo-gazową około 60 razy.

W tym zaatakowali obiekt energetyczny na terenie obwodu lwowskiego.

W Kijowie rosyjski dron uderzył w obiekt energetyczny w dzielnicy Szewczenkowskiej.

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