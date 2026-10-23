Одна из теплоэлектростанций ДТЭК приостановила работу после массированной атаки со стороны России

Российские войска нанесли массированный удар по одной из теплоэлектростанций ДТЭК, в результате чего объект прекратил выработку электроэнергии. Оборудование станции получило значительные повреждения.

Российские войска нанесли массированный удар по одной из теплоэлектростанций. В результате обстрела станция полностью прекратила выработку электроэнергии.

В ДТЭК отметили, что в результате российской атаки было существенно повреждено оборудование энергетического объекта. При этом конкретное местоположение поврежденной теплоэлектростанции в сообщении компании не называется.

Информация о возможных сроках возобновления работы станции и масштабах повреждений отдельных элементов оборудования пока также не обнародована.

В компании напомнили, что российские войска систематически атакуют ее теплоэлектростанции с начала полномасштабного вторжения. За этот период энергетические объекты ДТЭК подверглись более чем 230 вражеским атакам.

Напомним, что за три дня россияне атаковали энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру около 60 раз.

В том числе они атаковали энергетический объект во Львовской области.

А в Киеве российский дрон поразил энергетический объект в Шевченковском районе.

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