В Донецкой области в результате российских атак погиб один человек, ещё шестеро получили ранения. Под ударом оказались Ярова, Краматорск и Славянск. Российские войска применили FPV-дрон, авиабомбы и другие беспилотники.

Российские войска атаковали несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов один человек погиб, еще шестеро мирных жителей получили ранения. В Яровой российский FPV-дрон попал в мирного жителя. От полученных травм она скончалась. Краматорск российские войска атаковали авиабомбами и беспилотниками. В результате ударов ранения получили четверо мирных жителей.

Еще два человека пострадали в Славянске. По данным полиции, российская армия нанесла по городу удары двумя авиабомбами и дронами. В целом в результате этих атак в Донецкой области погиб один человек, ещё шестеро получили ранения. Других подробностей о состоянии пострадавших полиция пока не сообщала. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщила Национальная полиция Украины.

В Донецкой области российские военные атаковали FPV-дроном бронированный автомобиль гуманитарной миссии «Пролиска». Волонтеры как раз направлялись за маломобильными людьми, которых планировали эвакуировать в Краматорск.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в ночь на 21 октября под удары попали два объекта связи. Речь идет о «Углетелекоме» в оккупированном Донецке и здании, где располагался оператор связи «Лугаком» в оккупированном Луганске.

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