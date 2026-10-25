На Донеччині через російські атаки загинула людина, шестеро поранені

На Донеччині внаслідок російських атак загинула одна людина, ще шестеро дістали поранень. Під ударом опинилися Ярова, Краматорськ і Слов’янськ. Російські війська застосували FPV-дрон, авіабомби та інші безпілотники.

Російські війська атакували кілька населених пунктів Донецької області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще шестеро мирних жителів були поранені. У Яровій російський FPV-дрон влучив у цивільну людину. Від отриманих травм вона загинула. Краматорськ російські війська атакували авіабомбами та безпілотниками. Унаслідок ударів поранення дістали четверо мирних жителів.

Ще двоє людей постраждали у Слов’янську. За даними поліції, російська армія вдарила по місту двома авіабомбами та дронами. Загалом через ці атаки на Донеччині загинула одна людина, ще шестеро дістали поранень. Інших подробиць про стан постраждалих поліція наразі не повідомляла. Про це в неділю, 25 жовтня, повідомила Національна поліція України.

На Донеччині російські військові атакували FPV-дроном броньований автомобіль гуманітарної місії «Проліска». Волонтери саме прямували по маломобільних людей, яких планували евакуювати до Краматорська.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей в ніч на 21 жовтня під удари потрапили два об’єкти зв’язку. Йдеться про «Углетелеком» в окупованому Донецьку та будівлю, де розташовувався оператор зв’язку «Лугаком» в окупованому Луганську.

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