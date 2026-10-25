В Запорожье трое мужчин получили ранения во время атаки FPV-дрона

В Запорожье российский FPV-дрон атаковал людей возле остановки общественного транспорта. Ранения получили трое мужчин в возрасте 53, 62 и 68 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Российские войска атаковали Запорожье с помощью FPV-дрона. Беспилотник нанес удар рядом с остановкой общественного транспорта, где находились люди. Сначала глава ОГА сообщил о двух предварительно раненых. Он подчеркнул, что российский дрон нанес удар именно рядом с остановкой, где могли находиться мирные жители. «Враг атаковал Запорожье с помощью FPV-дрона. Удар пришелся рядом с остановкой. По людям», — написал Семикин.

Впоследствии стало известно, что число пострадавших возросло до трёх. Ранения получили мужчины в возрасте 53, 62 и 68 лет. Всем им оказывается необходимая помощь. Глава Запорожской ОГА подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать мирных жителей прямо в городе. «Россия снова наносит удары по мирным жителям прямо в центре города. Это и есть российский террор», — заявил Семикин.

Информация о характере ранений мужчин и их состоянии пока не сообщается. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в своем Telegram-канале.

Днём 24 октября российские войска атаковали инфраструктуру Запорожья. В результате удара есть раненые. После российской атаки в городе также перекрыли движение через плотину ДнепроГЭС.

В Запорожье число погибших в результате российского удара возросло до трёх человек. Третьей жертвой стала 69-летняя женщина. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

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