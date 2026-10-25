У Запоріжжі троє чоловіків дістали поранення під час атаки FPV-дрона

У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував людей поблизу зупинки громадського транспорту. Поранення отримали троє чоловіків віком 53, 62 та 68 років. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Російські війська атакували Запоріжжя FPV-дроном. Безпілотник вдарив поблизу зупинки громадського транспорту, де перебували люди. Спочатку очільник ОВА повідомив про двох попередньо поранених. Він наголосив, що російський дрон атакував саме поблизу зупинки, де могли перебувати цивільні. «Ворог атакував Запоріжжя FPV-дроном. Бив поруч із зупинкою. По людях», — написав Семікін.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до трьох. Поранення отримали чоловіки віком 53, 62 та 68 років. Усім їм надають необхідну допомогу. Очільник Запорізької ОВА наголосив, що російські війська продовжують атакувати цивільних просто в місті. «Росія знову б'є по цивільних людях просто посеред міста. Це і є російський терор», — заявив Семікін.

Інформації про характер поранень чоловіків та їхній стан наразі не повідомляли. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у своєму Telegram-каналі.

Удень 24 жовтня російські війська атакували інфраструктуру Запоріжжя. Унаслідок удару є поранені. Після російської атаки в місті також перекрили рух через греблю ДніпроГЕС.

У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до трьох людей. Третьою жертвою стала 69-річна жінка. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

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