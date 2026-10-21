在比利时布鲁塞尔，欧盟正准备说服加拿大和英国加大对乌克兰的支持，以缩小其在2027年预计达到700亿欧元的资金缺口。Politico Europe报道，消息援引欧盟官员和外交人士。

这一问题可能会在定于10月29日至30日在蒙特利尔举行的欧盟—加拿大峰会上提出，也可能在11月20日举行的欧盟—英国峰会上提出。该媒体的消息人士指出，布鲁塞尔并不期待达成一项以更紧密的经济或防务合作换取向基辅追加资金的正式协议。同时，对乌克兰支持的规模可能会影响谈判的政治背景。

乌克兰2027年的需求

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，欧盟及其成员国提供了乌克兰80%的外部援助，并呼吁其他伙伴加大力度。欧盟已承诺在2026年至2027年向乌克兰提供900亿欧元贷款，预计将覆盖该国约三分之二的需求。

布鲁塞尔原本预计加拿大、日本、韩国、澳大利亚和挪威将再提供450亿欧元。然而，部分预期资金到账缓慢，因为其他政府尚未最终确定支持规模，或尚未拨付资金。

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欧盟经济委员瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯表示，在曼谷举行的国际货币基金组织和世界银行会议上，讨论了确保乌克兰在2027年获得财政支持的必要性。他说，在乌克兰抵抗俄罗斯侵略期间，他强调国际伙伴应广泛分担财政负担的必要性。

加拿大和英国的支持

英国政府表示，承诺总计向乌克兰提供250亿英镑。加拿大承诺提供相当于54亿欧元的军事援助和82亿欧元的直接财政支持。加拿大枢密院办公室发言人凯瑟琳·塞甘告诉Politico Europe，渥太华已承诺提供近260亿加元，用于军事、财政、人道主义和发展援助。

欧盟数据显示，自侵略国俄罗斯发动全面入侵以来，欧盟机构及成员国已向乌克兰提供超过2310亿欧元。这一金额包括军事援助、预算支持、担保、对身处欧盟国家的乌克兰人的援助，以及来自被冻结俄罗斯资产的收入。

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