Россия преувеличивает свои успехи на фронте, чтобы оказать влияние на ход переговоров

Заявления России о контроле над украинскими территориями могут осложнить переговоры о прекращении войны и создать повод для обвинений Украины в нарушении возможного перемирия. Аналитик объяснил, как преувеличение данных о продвижении российских войск может повлиять на переговорный процесс.

На такой риск обратил внимание французский OSINT-аналитик Клеман Молен в своей публикации.

По оценке аналитика, российские карты отображают значительно большую зону контроля армии РФ, чем та, которую она удерживает на самом деле. Молен подчеркивает, что расхождения между заявленными и фактическими позициями могут иметь последствия не только для информационной войны, но и для будущих договоренностей между Киевом и Москвой.

Молен предполагает, что в ходе переговоров российская сторона может потребовать признания линии контроля, которую она сама обозначила на своих картах. Если договоренности будут основываться на этих заявлениях, а не на фактическом расположении войск, это может стать препятствием для достижения соглашения.

Отдельную опасность аналитик видит в возможном прекращении огня. По его сценарию, если российские карты будут показывать позиции армии РФ на 10–15 км впереди реальной линии фронта, Москва сможет обвинять украинских военных в обстрелах российских подразделений на этих участках. Такие утверждения потенциально могут использоваться для оправдания нарушения перемирия.

На карте, которую анализирует Молен, желтым обозначены территории, контроль над которыми приписывает себе РФ, а красным — зоны фактического контроля российских войск по интерпретации автора. Среди населенных пунктов, в отношении которых заявления Москвы, по мнению аналитика, не соответствуют ситуации на местах, он называет:

Купянск — город, обозначенный на российских картах как контролируемый войсками РФ.

Лиман – оккупанты также относят его к территориям, находящимся под российским контролем.

Константиновку и Доброполье — эти города фигурируют среди населенных пунктов, которые Москва приписывает себе.

Орехов — часть города на карте обозначена как окруженная и контролируемая российскими силами.

Заявления о захвате населенных пунктов уже становились предметом опровержений. В частности, глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщал, что Доброполье Донецкой области остается под контролем Украины, несмотря на утверждения российской стороны о якобы захвате города.

Молен связывает расхождения на картах с более широкой проблемой переговорного процесса. По его словам, Украина неоднократно заявляла о готовности к диалогу, предлагала прекратить огонь вдоль текущей линии фронта и остановить воздушные атаки. Аналитик считает, что Москва, в свою очередь, не демонстрирует готовности завершить войну и использует переговоры в своих интересах.

По мнению Молена, российское руководство может продолжать боевые действия до тех пор, пока Владимир Путин рассчитывает добиться военной победы. При таком сценарии война может длиться годами, если на фронте не произойдет решающего перелома.

Аналитик также подчеркивает, что вывод украинских войск с суверенной территории Украины не является приемлемым для Киева способом завершения войны. Поэтому вопрос фактической линии фронта, по его оценке, будет иметь принципиальное значение для любых будущих договоренностей.

Источник: Клеман Молен

Ранее сообщалось, что Кременчуг находится под ударом российских войск.

Число пострадавших после атаки РФ на Кременчуг возросло до 34.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

РФ нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья.

Также РФ нанесла удар по Днепру баллистическими ракетами, в результате чего было повреждено предприятие.

Читай нас в