Украинская ПВО сбила 150 воздушных целей во время ночной атаки РФ

В ночь на 21 октября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами и 186 ударными беспилотниками различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 150 вражеских БПЛА, ещё 10 ударных беспилотников оставались в воздухе по состоянию на 08:30.

По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 20 октября противник применил крылатые ракеты «Искандер-К», запущенные из воздушного пространства Ростовской области РФ, а также ударные дроны Shahed, в частности реактивные, S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» и беспилотники-имитаторы «Пародия».

Атаки осуществлялись с направлений Орла, Курска и Приморско-Ахтарска в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма, в частности из районов Гвардейского и Чауды.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Попадания вражеских средств воздушного нападения зафиксированы в 27 точках, ещё в 13 точках упали обломки сбитых целей. На момент публикации сводки боевые действия продолжались.

Источник: Воздушные Силы

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