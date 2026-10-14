Кременчук перебуває під ударом російських військ
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Кременчук Полтавської області перебуває під атакою російських військ.
"Кременчук перебуває під атакою ворога. Працює протиповітряна оборона", - написав Дяківнич.
Він закликав мешканців Кременчука та району не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й залишатися в укриттях до відбою.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у Телеграмі.
Кількість постраждалих після атаки РФ на Кременчук зросла до 34.
Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки загинули щонайменше двоє людей.
РФ вдарила по транспортній інфраструктурі Запоріжжя.
Також РФ ударила по Дніпру балістичними ракетами, пошкоджено підприємство.