Кременчук перебуває під ударом російських військ

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Кременчук Полтавської області перебуває під атакою російських військ.

"Кременчук перебуває під атакою ворога. Працює протиповітряна оборона", - написав Дяківнич.

Він закликав мешканців Кременчука та району не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й залишатися в укриттях до відбою.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у Телеграмі.

Кількість постраждалих після атаки РФ на Кременчук зросла до 34.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки загинули щонайменше двоє людей.

РФ вдарила по транспортній інфраструктурі Запоріжжя.

Також РФ ударила по Дніпру балістичними ракетами, пошкоджено підприємство.

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