+8° Киев +9° Варшава +30° Вашингтон
$ 45 € 50.12 zł 11.46
$ 45 € 50.12 zł 11.46
+8° Киев +9° Варшава +30° Вашингтон
Новости Война c рф

Кременчуг подвергается обстрелу со стороны российских войск

UA NEWS 14 Октября 2026 17:08
Кременчуг подвергается обстрелу со стороны российских войск

Кременчуг в Полтавской области подвергается нападению со стороны российских войск.

«Кременчуг подвергается атаке врага. Работает противовоздушная оборона», — написал Дякивнич.

Он призвал жителей Кременчуга и района не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до отбоя.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич в Telegram.

Число пострадавших после атаки РФ на Кременчуг возросло до 34.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

РФ нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья.

Также РФ нанесла удар по Днепру баллистическими ракетами, повреждено предприятие.

Читай нас в
Загружай наше приложение