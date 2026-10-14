Кременчуг подвергается обстрелу со стороны российских войск

Кременчуг в Полтавской области подвергается нападению со стороны российских войск.

«Кременчуг подвергается атаке врага. Работает противовоздушная оборона», — написал Дякивнич.

Он призвал жителей Кременчуга и района не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до отбоя.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич в Telegram.

Число пострадавших после атаки РФ на Кременчуг возросло до 34.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

РФ нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья.

Также РФ нанесла удар по Днепру баллистическими ракетами, повреждено предприятие.

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