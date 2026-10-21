ВСУ уничтожили ещё 1820 российских военнослужащих за сутки
По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1820 российских оккупантов. Свежие данные о потерях армии РФ были обнародованы по состоянию на 21 октября 2026 года.
РФ в войне с Украиной по состоянию на 21 октября потеряла:
- личного состава – около 1 570 540 (+1 820) человек;
- танков – 12 436 (+11) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 586 (+16) шт.;
- артиллерийских систем – 51 403 (+44) шт.;
- РСЗО – 2 228 (+1) шт.;
- средств ПВО – 1 716 (+2) шт.;
- самолетов – 449 (+0) шт.;
- вертолётов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 990 (+4) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 573 392 (+1 820) шт.;
- крылатых ракет – 5 138 (+0) шт.;
- кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 165 278 (+407) шт.;
- специальной техники – 4 844 (+2) ед.
Источник: Генштаб
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