ЗСУ ліквідували ще 1820 російських військових за добу
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За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 1820 російських окупантів. Свіжі дані про втрати армії РФ оприлюднили станом на 21 жовтня 2026 року.
РФ у війні з Україною станом на 21 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 570 540 (+1 820) осіб;
- танків – 12 436 (+11) од.;
- бойових броньованих машин – 25 586 (+16) од.;
- артилерійських систем – 51 403 (+44) од.;
- РСЗВ – 2 228 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 716 (+2) од.;
- літаків – 449 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 990 (+4) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 573 392 (+1 820) од.;
- крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 165 278 (+407) од.;
- спеціальної техніки – 4 844 (+2) од.
Джерело: Генштаб
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