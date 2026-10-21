ЗСУ ліквідували ще 1820 російських військових за добу

0:00 / 0:00

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 1820 російських окупантів. Свіжі дані про втрати армії РФ оприлюднили станом на 21 жовтня 2026 року.

РФ у війні з Україною станом на 21 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 570 540 (+1 820) осіб;

танків – 12 436 (+11) од.;

бойових броньованих машин – 25 586 (+16) од.;

артилерійських систем – 51 403 (+44) од.;

РСЗВ – 2 228 (+1) од.;

засобів ППО – 1 716 (+2) од.;

літаків – 449 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 990 (+4) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 573 392 (+1 820) од.;

крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 165 278 (+407) од.;

спеціальної техніки – 4 844 (+2) од.

Джерело: Генштаб

Раніше повідомлялось, що Кременчук перебуває під ударом російських військ.

Кількість постраждалих після атаки РФ на Кременчук зросла до 34.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки загинули щонайменше двоє людей.

РФ вдарила по транспортній інфраструктурі Запоріжжя.

Також РФ ударила по Дніпру балістичними ракетами, пошкоджено підприємство.

Читай нас у