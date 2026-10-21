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ЗСУ ліквідували ще 1820 російських військових за добу

UA NEWS 21 Жовтня 2026 07:39
ЗСУ ліквідували ще 1820 російських військових за добу
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За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 1820 російських окупантів. Свіжі дані про втрати армії РФ оприлюднили станом на 21 жовтня 2026 року.

 

РФ у війні з Україною станом на 21 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 570 540 (+1 820) осіб;
  • танків – 12 436 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 586 (+16) од.;
  • артилерійських систем – 51 403 (+44) од.;
  • РСЗВ – 2 228 (+1) од.;
  • засобів ППО – 1 716 (+2) од.;
  • літаків – 449 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 990 (+4) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 573 392 (+1 820) од.;
  • крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 165 278 (+407) од.;
  • спеціальної техніки – 4 844 (+2) од.
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Джерело: Генштаб

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Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки загинули щонайменше двоє людей.

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Також РФ ударила по Дніпру балістичними ракетами, пошкоджено підприємство.

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