乌克兰武装部队在过去24小时内又消灭了1820名俄罗斯军人
据乌克兰武装部队总参谋部消息，过去24小时内，乌克兰守军消灭了1820名俄罗斯占领军。截至2026年10月21日，俄军伤亡的最新数据已对外公布。
截至10月21日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：
- 人员——约1 570 540人（+1 820人）；
- 坦克——12 436（+11）辆；
- 装甲战斗车——25 586辆（+16辆）；
- 火炮系统——51 403（+44）门；
- 多管火箭炮系统——2 228（+1）套；
- 防空武器——1 716 (+2) 套；
- 飞机——449架（+0）；
- 直升机——356架（+0）；
- 地面机器人系统——2 990 (+4) 套；
- 作战-战术级无人机——573 392 (+1 820) 架；
- 巡航导弹——5 138 (+0) 架；
- 舰船/快艇——35（+0）艘；
- 潜艇——2 (+0) 艘；
- 汽车及油罐车——165 278 (+407) 辆；
- 特种装备——4 844 (+2) 辆
来源：总参谋部
此前有报道称，克雷门丘克正遭受俄军袭击。
需要指出的是，基辅在夜间袭击中至少有两人遇难。
俄军袭击了扎波罗热的交通基础设施。