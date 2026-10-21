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重点 与俄罗斯联邦的战争

乌克兰武装部队在过去24小时内又消灭了1820名俄罗斯军人

UA NEWS 21 十月 2026 07:39
乌克兰武装部队在过去24小时内又消灭了1820名俄罗斯军人

据乌克兰武装部队总参谋部消息，过去24小时内，乌克兰守军消灭了1820名俄罗斯占领军。截至2026年10月21日，俄军伤亡的最新数据已对外公布。

 

截至10月21日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

  • 人员——约1 570 540人（+1 820人）；
  • 坦克——12 436（+11）辆；
  • 装甲战斗车——25 586辆（+16辆）；
  • 火炮系统——51 403（+44）门；
  • 多管火箭炮系统——2 228（+1）套；
  • 防空武器——1 716 (+2) 套；
  • 飞机——449架（+0）；
  • 直升机——356架（+0）；
  • 地面机器人系统——2 990 (+4) 套；
  • 作战-战术级无人机——573 392 (+1 820) 架；
  • 巡航导弹——5 138 (+0) 架；
  • 舰船/快艇——35（+0）艘；
  • 潜艇——2 (+0) 艘；
  • 汽车及油罐车——165 278 (+407) 辆；
  • 特种装备——4 844 (+2) 辆
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来源总参谋部

此前有报道称，克雷门丘克遭受俄军袭击。

俄罗斯克雷门丘克发动袭击后，伤亡人数已升至34人

需要指出的是，基辅在夜间袭击中至少有两人遇难

俄军袭击了扎波罗热的交通基础设施。

此外，俄军还向第聂伯市发射了弹道导弹，造成一家企业受损

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