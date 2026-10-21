Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały w ciągu ostatniej doby kolejnych 1820 rosyjskich żołnierzy
Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1820 rosyjskich okupantów. Najnowsze dane dotyczące strat armii Rosji opublikowano na dzień 21 października 2026 roku.
W wojnie z Ukrainą Rosja straciła na dzień 21 października:
- personel – około 1 570 540 (+1 820) osób;
- czołgów – 12 436 (+11) sztuk;
- bojowych pojazdów opancerzonych – 25 586 (+16) sztuk;
- systemów artyleryjskich – 51 403 (+44) szt.;
- systemów rakietowych – 2 228 (+1) szt.;
- środków obrony przeciwlotniczej – 1 716 (+2) szt.;
- samolotów – 449 (+0) szt.;
- śmigłowców – 356 (+0) szt.;
- naziemnych kompleksów robotycznych – 2 990 (+4) szt.;
- bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 573 392 (+1 820) szt.;
- pocisków skrzydłowych – 5 138 (+0) szt.;
- okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
- łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
- pojazdy i cysterny – 165 278 (+407) szt.;
- techniki specjalnej – 4 844 (+2) szt.
Źródło: Sztab Generalny
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Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku nocnego ataku zginęły co najmniej dwie osoby.
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