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Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały w ciągu ostatniej doby kolejnych 1820 rosyjskich żołnierzy

UA NEWS 21 października 2026 07:39
Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały w ciągu ostatniej doby kolejnych 1820 rosyjskich żołnierzy

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1820 rosyjskich okupantów. Najnowsze dane dotyczące strat armii Rosji opublikowano na dzień 21 października 2026 roku.

 

W wojnie z Ukrainą Rosja straciła na dzień 21 października:

  • personel – około 1 570 540 (+1 820) osób;
  • czołgów – 12 436 (+11) sztuk;
  • bojowych pojazdów opancerzonych – 25 586 (+16) sztuk;
  • systemów artyleryjskich – 51 403 (+44) szt.;
  • systemów rakietowych – 2 228 (+1) szt.;
  • środków obrony przeciwlotniczej – 1 716 (+2) szt.;
  • samolotów – 449 (+0) szt.;
  • śmigłowców – 356 (+0) szt.;
  • naziemnych kompleksów robotycznych – 2 990 (+4) szt.;
  • bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 573 392 (+1 820) szt.;
  • pocisków skrzydłowych – 5 138 (+0) szt.;
  • okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
  • łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
  • pojazdy i cysterny – 165 278 (+407) szt.;
  • techniki specjalnej – 4 844 (+2) szt.
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Źródło: Sztab Generalny

Wcześniej informowano, że Kremenczuk jest atakowany przez wojska rosyjskie.

Liczba ofiar po ataku Rosji na Kremenczuk wzrosła do 34.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku nocnego ataku zginęły co najmniej dwie osoby.

Rosja uderzyła w infrastrukturę transportową w Zaporożu.

Rosja przeprowadziła również atak rakietami balistycznymi na Dniepr, w wyniku czego uszkodzono zakład przemysłowy.

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