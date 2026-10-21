Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały w ciągu ostatniej doby kolejnych 1820 rosyjskich żołnierzy

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1820 rosyjskich okupantów. Najnowsze dane dotyczące strat armii Rosji opublikowano na dzień 21 października 2026 roku.

W wojnie z Ukrainą Rosja straciła na dzień 21 października:

personel – około 1 570 540 (+1 820) osób;

czołgów – 12 436 (+11) sztuk;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 586 (+16) sztuk;

systemów artyleryjskich – 51 403 (+44) szt.;

systemów rakietowych – 2 228 (+1) szt.;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 716 (+2) szt.;

samolotów – 449 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 2 990 (+4) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 573 392 (+1 820) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 138 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 165 278 (+407) szt.;

techniki specjalnej – 4 844 (+2) szt.

Źródło: Sztab Generalny

Wcześniej informowano, że Kremenczuk jest atakowany przez wojska rosyjskie.

Liczba ofiar po ataku Rosji na Kremenczuk wzrosła do 34.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku nocnego ataku zginęły co najmniej dwie osoby.

Rosja uderzyła w infrastrukturę transportową w Zaporożu.

Rosja przeprowadziła również atak rakietami balistycznymi na Dniepr, w wyniku czego uszkodzono zakład przemysłowy.

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