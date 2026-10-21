W Ługańsku drony zaatakowały budynek dawnego Ukrtelekomu

W tymczasowo okupowanym Ługańsku podczas ataku dronów rozległy się dziesiątki wybuchów. Według doniesień celem ataku stał się budynek dawnego „Ukrtelekomu”.

Drony zaatakowały budynek dawnego „Ukrtelekomu” w Ługańsku, który obecnie znajduje się pod kontrolą okupantów. Jak podał serwis Exilenova+, atak dotknął:

okupacyjny operator „Lugakom”;

Centrum Usług Telekomunikacyjnych;

Centrum Technologii Informacyjnych i Zaplecza Technicznego.

W serwisie wyjaśniono, że „Lugakom” świadczy na okupowanym terytorium obwodu ługańskiego usługi łączności komórkowej, dostępu do internetu oraz transmisji danych. W momencie publikacji nie ma oficjalnych danych dotyczących skutków ataku i ewentualnych zniszczeń.

Źródło: Exilenova+

Wcześniej informowano, że Kremenczuk znajduje się pod ostrzałem rosyjskich sił zbrojnych.

Liczba ofiar po ataku Rosji na Kremenczuk wzrosła do 34.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku nocnego ataku zginęły co najmniej dwie osoby.

Rosja uderzyła w infrastrukturę transportową w Zaporożu.

Rosja przeprowadziła również atak rakietami balistycznymi na Dniepr, w wyniku którego uszkodzono zakład przemysłowy.

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