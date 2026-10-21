W Ługańsku drony zaatakowały budynek dawnego Ukrtelekomu
W tymczasowo okupowanym Ługańsku podczas ataku dronów rozległy się dziesiątki wybuchów. Według doniesień celem ataku stał się budynek dawnego „Ukrtelekomu”.
Drony zaatakowały budynek dawnego „Ukrtelekomu” w Ługańsku, który obecnie znajduje się pod kontrolą okupantów. Jak podał serwis Exilenova+, atak dotknął:
- okupacyjny operator „Lugakom”;
- Centrum Usług Telekomunikacyjnych;
- Centrum Technologii Informacyjnych i Zaplecza Technicznego.
W serwisie wyjaśniono, że „Lugakom” świadczy na okupowanym terytorium obwodu ługańskiego usługi łączności komórkowej, dostępu do internetu oraz transmisji danych. W momencie publikacji nie ma oficjalnych danych dotyczących skutków ataku i ewentualnych zniszczeń.
Źródło: Exilenova+
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