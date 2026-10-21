Oddziały prywatnej obrony przeciwlotniczej na Ukrainie już osiągają sukcesy w niszczeniu rosyjskich dronów, w szczególności odrzutowych „Shahedów”. Jednocześnie liczba potwierdzonych zniszczeń pozostaje na razie niewielka, a takie inicjatywy nie mają jeszcze charakteru masowego.

Według przedstawicieli producenta, obecnie publicznie znanych jest zaledwie kilka udanych przykładów tworzenia prywatnej obrony przeciwlotniczej. Chodzi głównie o duże korporacje państwowe i prywatne, które dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na rozwój takich jednostek.

„Obecnie publicznie znanych jest zaledwie kilka udanych przykładów tworzenia prywatnej obrony przeciwlotniczej; są to głównie duże korporacje państwowe i prywatne, które dysponują środkami finansowymi pozwalającymi na inwestowanie w ten obszar” – zaznaczono w firmie.

W „Dzikich Szerszeniach” potwierdzono, że prywatne oddziały obrony przeciwlotniczej rzeczywiście niszczą rosyjskie cele powietrzne. Jednak na razie są to pojedyncze przypadki, a nie zjawisko masowe, mierzone setkami zestrzeleń miesięcznie.

W firmie podkreślają, że takie inicjatywy już przynoszą realne rezultaty, choć ich wpływ na ogólną sytuację w zakresie obrony przeciwlotniczej Ukrainy pozostaje na razie ograniczony.

„Na koncie »Nocnych Szerszeni« jest już ponad 60 zestrzelonych celów. W ogólnym kontekście daje to podstawy do stwierdzenia, że jest to obecnie najbardziej skuteczna jednostka prywatnej obrony przeciwlotniczej na Ukrainie” – dodano w firmie.

Producent liczy również na znaczne zwiększenie skuteczności prywatnej obrony przeciwlotniczej po uruchomieniu seryjnej produkcji bezzałogowych statków powietrznych przeznaczonych do niszczenia dronów odrzutowych.

Według szacunków przedstawicieli firmy zwiększenie skali produkcji takich przechwytujących dronów może kilkukrotnie podnieść skuteczność działania oddziałów.

W perspektywie, jak zaznaczono w „Dykich Szerszeniach”, po potwierdzeniu skuteczności tego modelu będzie można rozbudowywać własną sieć prywatnej obrony przeciwlotniczej zgodnie z dostępnymi zasobami.

W ten sposób dalszy rozwój prywatnej obrony przeciwlotniczej będzie zależał od skuteczności przechwytywania rosyjskich dronów, możliwości produkcji seryjnej oraz finansowania.

O tym opowiedział przedstawiciel firmy „Dyki Szerszenie” w wywiadzie.

W nocy z 20 na 21 października rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę pociskami manewrującymi oraz 186 dronami bojowymi różnych typów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 150 wrogich bezzałogowych statków powietrznych, a kolejne 10 dronów uderzeniowych pozostawało w powietrzu o godz. 08:30.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

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