W Czortkowie w obwodzie tarnopolskim liczba osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ataku, do którego doszło w ciągu dnia 21 października, wzrosła do czterech. Wśród nich są troje dzieci i jedna osoba dorosła.

Jak poinformował, wiadomo już o kolejnej osobie, która odniosła obrażenia w wyniku ataku wrogiego bezzałogowego statku powietrznego.

Łącznie dzisiaj poszkodowani zostali jedna kobieta i troje nieletnich.

U poszkodowanych stwierdzono obrażenia o różnym stopniu ciężkości. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Informację tę podał na Facebooku szef obwodowej administracji wojskowej w Ternopilu Taras Pastuch.

Wcześniej informowaliśmy, że w obwodzie tarnopolskim w wyniku ataku rosyjskiego drona ranne zostały dwoje dzieci.

Doradca Putina oświadczył, że zbliża się koniec wojny przeciwko Ukrainie.

Spotkanie specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Steve’a Witkofa z Władimirem Putinem zakończyło się po trzech godzinach rozmów.

Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył specjalnemu wysłannikowi prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’owi Witkofowi, że Moskwa jest gotowa pomóc Waszyngtonowi w uregulowaniu sytuacji wokół Iranu. Ponadto przywódca Kremla wyraził zainteresowanie wznowieniem współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi.

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