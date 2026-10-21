W obwodzie tarnopolskim wzrosła liczba osób poszkodowanych w wyniku ataku drona
W Czortkowie w obwodzie tarnopolskim liczba osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ataku, do którego doszło w ciągu dnia 21 października, wzrosła do czterech. Wśród nich są troje dzieci i jedna osoba dorosła.
Jak poinformował, wiadomo już o kolejnej osobie, która odniosła obrażenia w wyniku ataku wrogiego bezzałogowego statku powietrznego.
Łącznie dzisiaj poszkodowani zostali jedna kobieta i troje nieletnich.
U poszkodowanych stwierdzono obrażenia o różnym stopniu ciężkości. Dwie osoby trafiły do szpitala.
Informację tę podał na Facebooku szef obwodowej administracji wojskowej w Ternopilu Taras Pastuch.
Wcześniej informowaliśmy, że w obwodzie tarnopolskim w wyniku ataku rosyjskiego drona ranne zostały dwoje dzieci.
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