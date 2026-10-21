W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba; dron uderzył w 24-piętrowy budynek

Rankiem 21 października rosyjskie drony zaatakowały Kijów. Uderzenia i upadki dronów odnotowano w dzielnicach Sviatoshyn, Solomianka i Desnianska stolicy. W dzielnicy Swiatoszyńskiej dron uderzył w 24-piętrowy budynek mieszkalny, w którym wybuchł pożar.

Według informacji Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej w wyniku rosyjskiego ataku na budynek mieszkalny w dzielnicy Swiatoszyńskiej stolicy zginęła jedna osoba.

Ponadto jedna osoba odniosła obrażenia. Obecnie udziela się jej niezbędnej pomocy medycznej.

Źródło: Witalij Kliczko

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały Kijów, a w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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