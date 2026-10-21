俄罗斯关于控制乌克兰领土的声明可能会使结束战争的谈判变得复杂，并为指责乌克兰违反可能达成的停火协议提供借口。一位分析师解释了夸大俄军推进情况可能如何影响谈判进程。

法国OSINT分析师克莱芒·莫兰在一篇文章中指出了这一风险。

据该分析师评估，俄罗斯地图上显示的俄军控制区远大于其实际控制的范围。 莫兰强调，宣称的阵地与实际阵地之间的差异不仅可能对信息战产生影响，还会影响基辅与莫斯科之间未来的协议。

莫兰推测，在谈判过程中，俄方可能会要求承认其自己在地图上标注的控制线。如果协议基于这些声明而非实际的部队部署情况，这可能会成为达成协议的障碍。

这位分析师认为，可能达成的停火协议也存在特殊风险。 根据他的设想，如果俄罗斯地图显示俄军阵地比实际前线超出10至15公里，莫斯科便可能指责乌克兰军队在这些区域炮击俄军部队。 此类指控可能会被用来为违反停火协议的行为辩解。

在莫伦分析的地图上，黄色标记的是俄罗斯自称控制的领土，红色标记的是作者解读下俄军实际控制的区域。 在分析师看来，莫斯科关于某些定居点的声明与当地实际情况不符，他列举了以下地点：

库皮扬斯克——俄罗斯地图上标注为俄军控制的城市。

利曼——占领方同样将其归入俄罗斯控制的领土范围。

科斯滕蒂诺夫卡和多布罗皮利亚——这两座城市被列在莫斯科宣称归其管辖的定居点之中。

奥里霍夫——该市部分区域在地图上被标注为被俄军包围并控制。

关于占领这些城镇的声明此前已遭到驳斥。特别是，总统办公室主任基里尔·布达诺夫曾表示，尽管俄方声称已占领该市，但顿涅茨克州的多布罗皮利亚仍处于乌克兰控制之下。

莫伦将地图上的差异归因于谈判进程中更广泛的问题。据他称，乌克兰曾多次表示愿意进行对话，并提议在当前前线沿线停火以及停止空袭。 这位分析师认为，莫斯科方面却并未表现出结束战争的意愿，而是将谈判作为谋取自身利益的手段。

莫伦认为，只要弗拉基米尔·普京仍寄希望于取得军事胜利，俄罗斯领导层就可能继续作战。在这种情况下，如果前线没有出现决定性的转折，战争可能会持续数年。

该分析师还强调，让乌克兰军队撤出乌克兰主权领土，对基辅而言并非可接受的结束战争的方式。因此，在他看来，实际前线的位置问题对任何未来的协议都将具有原则性意义。

来源：克莱曼·莫伦

此前有报道称，克雷门丘克正遭受俄军袭击。

俄罗斯对克雷门丘克发动袭击后，伤亡人数已升至34人。

需要指出的是，基辅在夜间袭击中至少有两人丧生。

俄罗斯袭击了扎波罗热的交通基础设施。

此外，俄罗斯还向第聂伯市发射了弹道导弹，造成一家企业受损。

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