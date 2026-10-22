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Російський диктатор Володимир Путін може використовувати прагнення президента США Дональда Трампа швидко завершити війну в Україні, пропонуючи масштабні економічні угоди та демонструючи нібито гуманітарні жести. На це звернув увагу головний міжнародний кореспондент CNN Метью Ченс у своєму аналітичному матеріалі.

На думку журналіста, якби Трамп очолював Росію, він, імовірно, погодився б на швидку домовленість, щоб припинити війну, і міг би заявити, що здатен досягти цього за 24 години. З погляду американського президента, такий варіант здавався б очевидним рішенням.

Ченс зазначає, що припинення бойових дій могло б зупинити загибель тисяч молодих людей, про яких Трамп неодноразово говорив публічно. Водночас важливим стимулом для Москви могло б стати скасування санкцій, яке відкрило б шлях до вигідних торговельних домовленостей.

Іншими словами – запанували б мир і процвітання. Але, звісно ж, Трамп – не президент Росії. А ним є кремлівський диктатор Володимир Путін. І він виявляє дуже мало інтересу до компромісів щодо заявлених цілей своєї війни в Україні. Ні заради російських і українських життів – ні навіть заради мільярдів доларів для своєї державної скарбниці, йдеться в матеріалі.

Це фундаментальне непорозуміння

Саме це рухало безрезультатними зусиллями адміністрації Трампа щодо того, щоб стати посередником у припиненні бойових дій. І це непорозуміння знову проявилося під час останньої критичної зустрічі в Санкт-Петербурзі – між Стівом Віткоффом (бізнес-другом Трампа, який став його головним переговірником) і самим Путіним.

За столом переговорів Путін сказав Віткоффу, що йому "цікаво" дізнатися про підсумки зустрічей у Норвегії, що відбулися напередодні. Там представники США, Європи та НАТО зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським – щоб виробити нові можливі мирні пропозиції, включаючи економічні стимули для Москви.

Пізніше високопоставлений помічник Кремля підтвердив – посланець Трампа поінформував російського лідера про хід цих обговорень. А потім – неминуче – додав: "Чесно кажучи, у них було мало цінного для вирішення української кризи".

Це був цілком передбачуваний результат з боку Кремля, який наполегливо відмовляється відступати від своїх жорстких позицій. Це й отримання контролю над усім Донбасом на сході України, і право голосу в майбутніх домовленостях Києва щодо безпеки.

Білий дім сподівався, що Кремль виявить більшу готовність до компромісу

Особливо після того, як Трамп минулого тижня скасував санкції щодо експорту російського дизельного палива. Цей крок мав політичне підґрунтя – Трамп таким чином намагався знизити ціни на паливо в США напередодні проміжних виборів. Але це також стало величезним економічним успіхом для Москви, пишуть ЗМІ.

Пізніше Трамп оголосив про енергетичне перемир’я – яке змусило б Україну припинити руйнівні удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах. Трамп також закликав змінити керівництво України. "Це була музика для вух Кремля", – йдеться в матеріалі.

Для Москви, однак, усі ці угоди, стимули – і навіть загальна зневага до Києва – сприймаються не як сигнал до того, щоб піти на поступки й відступити. А як ознака того, що її стратегія щодо США приносить результати.

І ця стратегія, на відміну від стратегії Вашингтона, – ясна й чітка. Лідер Кремля чудово розуміє, що рухає Трампом. І без зусиль відволікає свого темпераментного візаві в Білому домі – обіцянками величезних економічних угод, зазначає журналіст.

Більше таких угод було запропоновано Кремлем саме на зустрічі з Віткоффом у Санкт-Петербурзі. Там Путін похвалив скандальну дизельну угоду. А потім припустив – Росія могла б також збільшити експорт життєво важливих добрив до США та багато чого іншого.

"Ми також обговорюємо різні проєкти – такі як центри обробки даних, проєкти у сфері енергетики та енергетичного співробітництва", – заявив Кирило Дмитрієв, який очолює Російський фонд національного добробуту. Він сказав це після того, як тригодинні переговори завершилися.

Кремль користується не лише економічними "дрібницями"

Звільнення Путіним 74-річного громадянина США Стівена Хаббарда – ще до зустрічі в Санкт-Петербурзі – було представлено підлабузником Віткоффом як вчинок "гуманіста". Хаббард утримувався Росією з того часу, як його захопили в Україні у 2022 році.

Повідомляється, що у нього виникли серйозні проблеми зі здоров’ям під час чотирьох довгих років перебування в полоні в російській виправній колонії. Але його звільнення в Білому домі, зрештою, подали як знак переговорної майстерності Трампа та поваги з боку Путіна.

Про це йдеться в матеріалі CNN.



Відео: Клінтон припустила, що Путін може мати компромат на Трампа через файли Епштейна.

Путін попросив Віткоффа передати подяку Меланії Трамп.

Переговори Віткоффа з Путіним тривали три години та завершилися.

Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.

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