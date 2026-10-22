Российский диктатор Владимир Путин может воспользоваться стремлением президента США Дональда Трампа быстро завершить войну в Украине, предлагая масштабные экономические соглашения и демонстрируя якобы гуманитарные жесты. На это обратил внимание главный международный корреспондент CNN Мэтью Ченс в своем аналитическом материале.

По мнению журналиста, если бы Трамп возглавлял Россию, он, вероятно, согласился бы на быстрое соглашение, чтобы прекратить войну, и мог бы заявить, что способен достичь этого за 24 часа. С точки зрения американского президента такой вариант казался бы очевидным решением.

Ченс отмечает, что прекращение боевых действий могло бы остановить гибель тысяч молодых людей, о которых Трамп неоднократно говорил публично. В то же время важным стимулом для Москвы могла бы стать отмена санкций, которая открыла бы путь к выгодным торговым соглашениям.

Другими словами — воцарились бы мир и процветание. Но, конечно же, Трамп — не президент России. А им является кремлевский диктатор Владимир Путин. И он проявляет очень мало интереса к компромиссам в отношении заявленных целей своей войны в Украине. Ни ради жизней россиян и украинцев, ни даже ради миллиардов долларов для своей государственной казны, говорится в материале.

Это фундаментальное недопонимание

Именно оно лежало в основе безрезультатных усилий администрации Трампа по выступлению в роли посредника в прекращении боевых действий. И это недопонимание вновь проявилось во время последней важной встречи в Санкт-Петербурге — между Стивом Виткоффом (бизнес-другом Трампа, ставшим его главным переговорщиком) и самим Путиным.

За столом переговоров Путин сказал Виткоффу, что ему «интересно» узнать об итогах встреч в Норвегии, состоявшихся накануне. Там представители США, Европы и НАТО встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским – чтобы выработать новые возможные мирные предложения, включая экономические стимулы для Москвы.

Позже высокопоставленный помощник Кремля подтвердил — посланник Трампа проинформировал российского лидера о ходе этих обсуждений. А затем — неизбежно — добавил: «Честно говоря, в них было мало ценного для разрешения украинского кризиса».

Это был вполне предсказуемый результат со стороны Кремля, который упорно отказывается отступать от своих жестких позиций. Это и получение контроля над всем Донбассом на востоке Украины, и право голоса в будущих договоренностях Киева по вопросам безопасности.

Белый дом надеялся, что Кремль проявит большую готовность к компромиссу

Особенно после того, как Трамп на прошлой неделе отменил санкции в отношении экспорта российского дизельного топлива. Этот шаг имел политическую подоплеку — Трамп таким образом пытался снизить цены на топливо в США накануне промежуточных выборов. Но это также стало огромным экономическим успехом для Москвы, пишут СМИ.

Позже Трамп объявил об энергетическом перемирии, которое заставило бы Украину прекратить разрушительные удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп также призвал сменить руководство Украины. «Это была музыка для ушей Кремля», — говорится в материале.

Для Москвы, однако, все эти соглашения, стимулы — и даже общее пренебрежение к Киеву — воспринимаются не как сигнал к тому, чтобы пойти на уступки и отступить. А как признак того, что ее стратегия в отношении США приносит результаты.

И эта стратегия, в отличие от стратегии Вашингтона, — ясна и четка. Лидер Кремля прекрасно понимает, что движет Трампом. И без труда отвлекает своего темпераментного визави в Белом доме – обещаниями огромных экономических соглашений, отмечает журналист.

Больше таких соглашений было предложено Кремлем именно на встрече с Виткоффом в Санкт-Петербурге. Там Путин похвалил скандальное дизельное соглашение. А затем предположил, что Россия могла бы также увеличить экспорт жизненно важных удобрений в США и многое другое.

«Мы также обсуждаем различные проекты — такие как центры обработки данных, проекты в сфере энергетики и энергетического сотрудничества», — заявил Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд национального благосостояния. Он сказал это после того, как завершились трехчасовые переговоры.

Кремль пользуется не только экономическими «мелочами»

Освобождение Путиным 74-летнего гражданина США Стивена Хаббарда — ещё до встречи в Санкт-Петербурге — было представлено подхалимом Виткоффом как поступок «гуманиста». Хаббард содержался Россией с тех пор, как его захватили в Украине в 2022 году.

Сообщается, что у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем за четыре долгих года пребывания в плену в российской исправительной колонии. Но его освобождение в Белом доме, в конечном итоге, преподнесли как знак переговорного мастерства Трампа и уважения со стороны Путина.

Об этом говорится в материале CNN.



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Путин попросил Виткоффа передать благодарность Мелании Трамп.

Переговоры Виткоффа с Путиным длились три часа и завершились.

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

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