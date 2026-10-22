Удары по НПЗ и санкции усугубляют финансовые проблемы «Роснефти» — Bloomberg

Представители российской нефтяной компании «Роснефть» выразили обеспокоенность тем, что даже продолжение войны против Украины ещё на несколько месяцев может нанести долгосрочный ущерб всему бизнесу компании. Агентство считает, что рост убытков «Роснефти» и российской нефтяной отрасли в целом объясняет, почему Москва пытается добиться прекращения украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Финансовое положение «Роснефти» ухудшается: прибыль сокращается, а долговая нагрузка растет. Об этом свидетельствуют беседы с источниками, знакомыми с ситуацией в компании, оценки экспертов и документы, которые Bloomberg изучало в течение последних шести месяцев. Они, в частности, содержат оценки убытков и планы по защите и ремонту НПЗ.

- «Роснефть» понесла значительные потери из-за украинской кампании ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Компания управляет 12 НПЗ, на долю которых приходится около трети всех мощностей России по переработке нефти. По подсчетам Bloomberg, из 15 подтвержденных атак беспилотников на российские НПЗ в сентябре пять пришлись на объекты «Роснефти», поставляющие топливо в европейскую часть России.

- Одним из предприятий, наиболее пострадавших от повторных атак, стал Рязанский НПЗ, который обеспечивает топливом Москву и соседние регионы. После первого удара в мае завод простаивал более половины времени, а во время работы его загрузка была значительно ниже проектной мощности. Сизранский НПЗ в течение большей части последних шести месяцев либо вообще не работал, либо использовал менее трети своих мощностей. Туапсинский НПЗ не работает с апреля, отмечает Bloomberg.

- «Роснефти» удавалось возобновлять работу некоторых заводов уже через несколько недель после атак. Однако после завершения или почти завершения ремонтов предприятия вновь попадали под удары. Постоянное восстановление поврежденного оборудования создает дополнительную нагрузку на заводы и увеличивает расходы. По словам источников, знакомых с ситуацией, представители компании неофициально предупреждали, что в долгосрочной перспективе поддерживать такие расходы на приемлемом уровне будет невозможно. Из-за этого на некоторых предприятиях ремонтные работы намеренно замедляли: работы, которые должны были длиться несколько дней, растягивали на недели.

— Попытки защитить предприятия с помощью морских контейнеров, сеток и стальных тросов не дали ожидаемого результата, пишет Bloomberg. Особенно сложно восстанавливать поврежденные установки вторичной переработки нефти, в частности установки каталитического крекинга, риформинга и гидрокрекинга. Ранее необходимые для них детали закупались на Западе, но санкции ограничили доступ к запчастям. Теперь «Роснефть» вынуждена использовать российские аналоги и комплектующие из Китая. Ожидание поставок может длиться месяцами, а некоторые детали не всегда совместимы с имеющимся оборудованием.

- Финансовые показатели компании также ухудшаются. За первое полугодие чистая прибыль «Роснефти» снизилась почти на 20% — до 200 млрд рублей, или $2,4 млрд. В конце июня соотношение чистого долга к EBITDA — прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и износа — выросло до 1,8. По данным Bloomberg, это самый высокий уровень за более чем пять лет.

- За финансовым положением компании и масштабами повреждений её инфраструктуры внимательно следит Катарское инвестиционное управление (QIA), которому принадлежит 18,4% «Роснефти». По словам трёх катарских чиновников, осведомлённых о ситуации, во время войны в Украине дивидендные выплаты фонду от этой инвестиции существенно сократились.

- Признаки финансовых проблем появились и у Московского кредитного банка (МКБ), который участники рынка считают близким к главе «Роснефти» Игорю Сечину. По информации Bloomberg, банк столкнулся с проблемными кредитами на сумму $8 млрд.

Контекст. На фоне убытков российских нефтеперерабатывающих предприятий Москва пытается добиться через президента США Дональда Трампа прекращения украинских ударов по НПЗ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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