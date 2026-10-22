炼油厂遭袭及制裁加剧了俄罗斯石油公司的财务困境——彭博社

俄罗斯石油公司“罗斯石油”的代表表示担忧，称即使对乌克兰的战争再持续几个月，也可能对该公司的整体业务造成长期损害。 该机构认为，“罗斯石油”及整个俄罗斯石油行业亏损的扩大，解释了为何莫斯科正试图迫使乌克兰停止对炼油厂的打击。

“俄罗斯石油公司”的财务状况正在恶化：利润减少，债务负担加重。彭博社在过去六个月中研究的相关文件、与熟悉该公司情况的消息人士的谈话以及专家评估均印证了这一点。 这些材料特别包含了损失评估以及炼油厂的防护和维修计划。

- 由于乌克兰对炼油厂的打击行动，“俄罗斯石油公司”遭受了重大损失。该公司运营着12家炼油厂，约占俄罗斯全部炼油产能的三分之一。 据彭博社统计，9月份针对俄罗斯炼油厂的15起已确认的无人机袭击中，有5起针对的是向俄罗斯欧洲部分地区供应燃油的“俄罗斯石油公司”设施。

- 受反复袭击影响最严重的工厂之一是里亚赞炼油厂，该厂为莫斯科及周边地区供应燃油。 在5月首次遭受袭击后，该炼油厂停产时间超过一半，而在运行期间，其负荷率也远低于设计产能。西兹兰炼油厂在过去六个月的大部分时间里，要么完全停产，要么仅以不到三分之一的产能运行。 彭博社指出，图阿普谢克炼油厂自4月起便已停产。

- “俄罗斯石油公司”曾在袭击发生后数周内成功恢复部分炼油厂的运营。然而，在维修工作完成或即将完成之际，这些工厂又再次遭到袭击。 受损设备的持续修复给工厂带来了额外负担，并增加了成本。据知情人士透露，公司代表曾非正式地警告称，从长远来看，将此类成本维持在可接受的水平将是不可能的。 因此，部分企业故意放缓维修进度：本应持续数天的维修工作被拖延至数周之久。

- 据彭博社报道，利用海运集装箱、防护网和钢缆保护企业的尝试并未取得预期效果。 修复受损的石油二次加工装置尤为困难，尤其是催化裂解、重整和加氢裂解装置。此前，这些装置所需的零部件均从西方采购，但制裁限制了零部件的供应渠道。 如今，“俄罗斯石油”公司不得不使用俄罗斯产的替代品以及来自中国的零部件。等待供货可能需要数月时间，而且某些零部件并不总是与现有设备兼容。

- 该公司的财务指标也在恶化。上半年，“俄罗斯石油”的净利润下降了近20%，降至2000亿卢布，即24亿美元。 6月底，净债务与EBITDA（息税折旧及摊销前利润）的比率升至1.8。据彭博社报道，这是五年多以来的最高水平。

- 卡塔尔投资管理局（QIA）正密切关注该公司的财务状况及其基础设施受损程度，该机构持有“俄罗斯石油”18.4%的股份。 据三位了解情况的卡塔尔官员称，在乌克兰战争期间，该基金从这笔投资中获得的股息支付大幅减少。

- 莫斯科信贷银行（MKB）也出现了财务问题的迹象，市场参与者认为该行与“俄罗斯石油公司”董事长伊戈尔·谢钦关系密切。据彭博社报道，该行面临80亿美元的坏账问题。

背景。鉴于俄罗斯炼油企业持续亏损，莫斯科正试图通过美国总统唐纳德·特朗普，促使乌克兰停止对炼油厂的打击。

彭博社援引其消息人士的话报道了这一情况。

“俄罗斯石油公司”宣布启动北极项目“Vostok Oil”。

乌克兰袭击了梁赞州的炼油厂——据《中东报》报道。

俄罗斯石油公司禁止将汽油装入油桶销售。

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