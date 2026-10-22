俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京可能会利用美国总统唐纳德·特朗普希望迅速结束乌克兰战争的意愿，提出大规模经济协议并做出所谓的“人道主义姿态”。 CNN首席国际记者马修·钱斯在其分析文章中指出了这一点。

这位记者认为，如果特朗普执掌俄罗斯，他很可能会同意迅速达成协议以结束战争，甚至可能宣称自己能在24小时内实现这一目标。 从美国总统的角度来看，这种方案似乎是显而易见的解决方案。

钱斯指出，停止敌对行动或许能阻止成千上万年轻人的死亡——特朗普曾多次在公开场合提及这一点。 与此同时，取消制裁可能成为对莫斯科的重要激励，这将为达成有利的贸易协议铺平道路。

换言之——和平与繁荣将得以实现。但当然，特朗普并非俄罗斯总统。俄罗斯总统是克里姆林宫的独裁者弗拉基米尔·普京。而他对在乌克兰战争既定目标上做出妥协几乎毫无兴趣。 无论是为了俄罗斯人和乌克兰人的生命，还是为了给国家金库带来数十亿美元的收入，他都毫无兴趣，文章中如是写道。

这是根本性的误解

正是这一点，导致了特朗普政府为在停火问题上充当中介所做的努力最终无果而终。 而在最近于圣彼得堡举行的关键会晤中——史蒂夫·维特科夫（特朗普的商界密友，现任其首席谈判代表）与普京本人之间的会晤——这一误解再次显现。

在谈判桌上，普京对维特科夫表示，他“很感兴趣”了解前一天在挪威举行的会议结果。 在那里，美国、欧洲和北约的代表与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基举行了会晤，旨在制定新的和平方案，包括向莫斯科提供经济激励措施。

随后，克里姆林宫一位高级助手证实——特朗普的特使已向俄罗斯领导人通报了这些讨论的进展。接着——不出所料——他补充道：“坦率地说，这些讨论中几乎没有什么对解决乌克兰危机有价值的内容。”

对于坚持不愿从强硬立场上退让的克里姆林宫而言，这一结果完全在预料之中。其强硬立场包括：全面掌控乌克兰东部的整个顿巴斯地区，以及在基辅未来的安全协议中拥有发言权。

白宫曾希望克里姆林宫能表现出更大的妥协意愿

尤其是上周特朗普取消了针对俄罗斯柴油出口的制裁之后。 这一举措有其政治考量——特朗普试图借此在中期选举前夕降低美国国内的燃油价格。但据媒体报道，这也为莫斯科带来了巨大的经济收益。

随后，特朗普宣布了能源停火——这将迫使乌克兰停止对俄罗斯炼油厂的毁灭性无人机袭击。 特朗普还呼吁更换乌克兰领导层。“这简直是克里姆林宫耳中的天籁之音，”报道中写道。

然而，对莫斯科而言，所有这些协议、激励措施——甚至是对基辅的普遍轻视——并非被视为做出让步和退让的信号，而是其针对美国的战略正在取得成效的迹象。

而这一战略，与华盛顿的战略不同，是清晰而明确的。 这位克里姆林宫领导人非常清楚是什么在驱动特朗普。他轻松地用巨额经济协议的承诺，转移了白宫那位脾气暴躁的对手的注意力，该记者指出。

克里姆林宫正是在圣彼得堡与维特科夫的会晤中提出了更多此类协议。当时，普京对那项备受争议的柴油机协议大加赞赏。 随后他暗示，俄罗斯还可以增加向美国出口至关重要的化肥以及许多其他产品。

“我们还讨论了各种项目——例如数据中心、能源领域项目以及能源合作项目，”俄罗斯国家福利基金负责人基里尔·德米特里耶夫表示。 他在长达三小时的会谈结束后发表了上述言论。

克里姆林宫利用的不仅仅是经济上的“小事”

普京在圣彼得堡会晤之前释放了74岁的美国公民史蒂文·哈巴德，这一举动被阿谀奉承的维特科夫描绘为“人道主义”之举。 哈巴德自2022年在乌克兰被捕以来，一直被俄罗斯关押。

据报道，在俄罗斯惩教所被囚禁的漫长四年间，他的健康状况出现了严重问题。 但白宫最终将其获释一事，解读为特朗普谈判技巧的体现以及普京表示的尊重。

CNN的报道中提到了这一点。



视频：克林顿推测，普京可能通过爱泼斯坦的文件掌握了特朗普的把柄。

普京请维特科夫向梅拉尼娅·特朗普转达谢意。

维特科夫与普京的会谈持续了三个小时，现已结束。

此外，特朗普政府计划改变关于乌克兰问题的谈判形式。

需要提醒的是，维特科夫在与泽连斯基会晤后将前往圣彼得堡。

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