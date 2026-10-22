Rosyjski dyktator Władimir Putin może wykorzystać dążenie prezydenta USA Donalda Trumpa do szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie, proponując szeroko zakrojone porozumienia gospodarcze i demonstrując rzekome gesty humanitarne. Zwrócił na to uwagę główny korespondent międzynarodowy CNN Matthew Chance w swoim artykule analitycznym.

Zdaniem dziennikarza, gdyby Trump stał na czele Rosji, prawdopodobnie zgodziłby się na szybkie porozumienie w celu zakończenia wojny i mógłby oświadczyć, że jest w stanie osiągnąć ten cel w ciągu 24 godzin. Z punktu widzenia amerykańskiego prezydenta taki wariant wydawałby się oczywistym rozwiązaniem.

Chance zauważa, że zaprzestanie działań wojennych mogłoby powstrzymać śmierć tysięcy młodych ludzi, o których Trump wielokrotnie mówił publicznie. Jednocześnie ważnym bodźcem dla Moskwy mogłoby być zniesienie sankcji, co otworzyłoby drogę do korzystnych umów handlowych.

Innymi słowy – zapanowałyby pokój i dobrobyt. Ale oczywiście Trump nie jest prezydentem Rosji. Tym jest kremlowski dyktator Władimir Putin. A on wykazuje bardzo małe zainteresowanie kompromisami w sprawie deklarowanych celów swojej wojny na Ukrainie. Ani ze względu na życie Rosjan i Ukraińców, ani nawet ze względu na miliardy dolarów dla własnego skarbu państwa – czytamy w artykule.

To fundamentalne nieporozumienie

Właśnie to stało za bezowocnymi wysiłkami administracji Trumpa, by stać się pośrednikiem w zaprzestaniu działań wojennych. To nieporozumienie ujawniło się ponownie podczas ostatniego kluczowego spotkania w Sankt Petersburgu – między Stevem Witkoffem (biznesowym przyjacielem Trumpa, który został jego głównym negocjatorem) a samym Putinem.

Przy stole negocjacyjnym Putin powiedział Witkoffowi, że jest „ciekawy” wyników spotkań w Norwegii, które odbyły się dzień wcześniej. Tam przedstawiciele USA, Europy i NATO spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – aby wypracować nowe, potencjalne propozycje pokojowe, w tym zachęty gospodarcze dla Moskwy.

Później wysoki rangą doradca Kremla potwierdził, że wysłannik Trumpa poinformował rosyjskiego przywódcę o przebiegu tych rozmów. A potem – co było nieuniknione – dodał: „Szczerze mówiąc, nie było w nich nic wartościowego dla rozwiązania kryzysu ukraińskiego”.

Był to całkowicie przewidywalny wynik ze strony Kremla, który uparcie odmawia odstąpienia od swoich twardych stanowisk. Chodzi zarówno o przejęcie kontroli nad całym Donbasem na wschodzie Ukrainy, jak i o prawo głosu w przyszłych porozumieniach Kijowa dotyczących bezpieczeństwa.

Biały Dom miał nadzieję, że Kreml wykaże większą gotowość do kompromisu

zwłaszcza po tym, jak w zeszłym tygodniu Trump zniósł sankcje dotyczące eksportu rosyjskiego oleju napędowego. Krok ten miał podłoże polityczne – Trump próbował w ten sposób obniżyć ceny paliwa w USA w przededniu wyborów uzupełniających. Był to jednak również ogromny sukces gospodarczy dla Moskwy, jak donoszą media.

Później Trump ogłosił „rozejm energetyczny” – który miałby zmusić Ukrainę do zaprzestania niszczycielskich ataków dronów na rosyjskie rafinerie. Trump wezwał również do zmiany kierownictwa Ukrainy. „To była muzyka dla uszu Kremla” – czytamy w artykule.

Dla Moskwy jednak wszystkie te porozumienia, zachęty – a nawet ogólna pogarda wobec Kijowa – nie są postrzegane jako sygnał do pójścia na ustępstwa i wycofania się. Są natomiast oznaką tego, że jej strategia wobec USA przynosi efekty.

A strategia ta, w przeciwieństwie do strategii Waszyngtonu, jest jasna i wyraźna. Przywódca Kremla doskonale rozumie, co kieruje Trumpem. I bez trudu odwraca uwagę swojego porywczego rozmówcy w Białym Domu – obietnicami ogromnych umów gospodarczych – zauważa dziennikarz.

Więcej takich umów zaproponował Kreml właśnie podczas spotkania z Witkoffem w Sankt Petersburgu. Putin pochwalił tam kontrowersyjną umowę dotyczącą oleju napędowego. Następnie zasugerował, że Rosja mogłaby również zwiększyć eksport niezbędnych nawozów do Stanów Zjednoczonych oraz wielu innych produktów.

„Omawiamy również różne projekty – takie jak centra przetwarzania danych, projekty w dziedzinie energetyki oraz współpracy energetycznej” – oświadczył Kirill Dmitriev, który stoi na czele Rosyjskiego Funduszu Dobrobytu Narodowego. Wypowiedział się on po zakończeniu trzygodzinnych rozmów.

Kreml nie ogranicza się tylko do ekonomicznych „drobiazgów”

Uwolnienie przez Putina 74-letniego obywatela USA Stephena Hubbarda – jeszcze przed spotkaniem w Sankt Petersburgu – zostało przedstawione przez pochlebcę Witkofa jako gest „humanisty”. Hubbard był przetrzymywany przez Rosję od czasu, gdy został porwany na Ukrainie w 2022 roku.

Doniesiono, że podczas czterech długich lat spędzonych w rosyjskiej kolonii karnej pojawiły się u niego poważne problemy zdrowotne. Jednak jego uwolnienie w Białym Domu ostatecznie przedstawiono jako dowód umiejętności negocjacyjnych Trumpa i szacunku ze strony Putina.

Informacje na ten temat podaje CNN.



Wideo: Clinton zasugerowała, że Putin może posiadać kompromitujące informacje na temat Trumpa związane z aktami Epsteina.

Putin poprosił Witkofa o przekazanie podziękowań Melanii Trump.

Rozmowy Witkofa z Putinem trwały trzy godziny i dobiegły końca.

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

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