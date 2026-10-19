Росія атакувала житлову забудову Хмельницького, під завалами можуть бути люди

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Унаслідок російського удару по житловій забудові Хмельницького загинула людина. Її тіло виявили на місці атаки, водночас пошуково-рятувальні роботи тривають — рятувальники розшукують ще одну людину.

"За інформацією близьких, у будинку могли перебувати двоє людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають, фахівці шукають іншу людину", – написав Тюрін у Телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялося, раніше очільник обладміністрації інформував про трьох постраждалих в результаті ворожої атаки.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

На фронті відбулося 204 боєзіткнення за добу станом на 19 жовтня — Генштаб.

Додамо, що російські війська понад 20 разів атакували Дніпро та область за вечір.

Нагадаємо, внаслідок російського удару балістикою по Києву загинула людина, ще восьмеро постраждали.

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Нагадаємо, після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі.

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