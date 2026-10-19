Российские войска нанесли удар беспилотником типа «Шахед» по парку возле кафе в Харьковской области. В результате атаки погибли шесть человек, в том числе двое детей. =

Среди погибших — девочка Ангелина, которая родилась в августе 2025 года и на момент удара находилась в коляске. Ее мама Инна скончалась в больнице. Также погибла 11-летняя девочка. Еще 14 человек получили ранения, среди них шестеро детей. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Я благодарен всем, кто поддерживает Украину в таких условиях и помогает нам сбивать «шахиды», сбивать ракеты, останавливать российские штурмы. Это страшные фотографии, но за ними — разрушенные жизни и правда об этой войне. Нужна защита жизни. Украине нужна ПВО. Нельзя думать о деньгах с Россией, пока она продолжает свою тупую войну. Мы просим НЕ снимать санкции с России, пока убийства не прекратятся. Мы просим Америку быть сильной, просим применить закон Линдси Грэма. Мы просим Европу продолжать поддержку. Мы просим делать всё возможное, чтобы наступил мир и чтобы безопасность была гарантирована. Украина хочет мира. Именно Россия всё это время настаивает на продолжении убийств. Мир обладает достаточной силой, чтобы остановить войну. Надо наконец воспользоваться этой силой — против убийц», — говорится в сообщении.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и девять населенных пунктов области. В результате атак пострадали 12 человек, в том числе жители Харькова, Золочева и Изюма. В городе повреждены жилые дома, автозаправочные станции, гостиница, электросети и 17 автомобилей.

Российские оккупационные войска пробили брешь в позициях Сил обороны Украины в районе населенного пункта Анищино (до 2025 года — Анискино) на Великобурлуцком направлении Харьковской области. В настоящее время противник пытается закрепиться на занятых рубежах и расширить участок прорыва по флангам.

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