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Російські окупаційні війська здійснили вклинення у позиції Сил оборони України в районі населеного пункту Анищине (до 2025 року — Анискине) на Великобурлуцькому напрямку Харківської області. Наразі противник намагається закріпитися на зайнятих рубежах та розширити ділянку прориву по флангах.

Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Ситуація на інших ділянках Харківського фронту:

Вільхуватка та Довжанка: Фіксуються спроби проникнення малих піхотних груп ворога з метою закріплення, однак українські підрозділи успішно блокують ці намагання.

Дворічанський напрямок: Російські війська робили спроби відновити раніше втрачені позиції, проте успіху не мали.

Район Козачої Лопані: Тривають динамічні бої («штовханина»), поодинокі ворожі групи намагаються проникати у північну частину населеного пункту з боку села Шевченко.

Джерело: «Укрінформ».

Відсутність активних штурмів російських військ на окремих ділянках фронту не означає затишшя або відмову противника від наступальних планів. На Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках російські підрозділи перегруповуються, відновлюють боєздатність і можуть готуватися до нових спроб повернути втрачені позиції.

Від початку 2026 року російська армія втратила 350 260 військовослужбовців у війні проти України. Найбільших втрат у живій силі окупанти зазнали у вересні — 46 230 осіб.

Упродовж перших 14 днів жовтня українські військовізафіксували суттєве зростання кількості уражених і знищених російських окупантів. За цей період показник зріс на 24,65% порівняно з аналогічним періодом вересня, попри погіршення погодних умов.

У вересні Сили безпілотних систем (СБС) верифікували в середньому 445 безповоротних і санітарних втрат серед живої сили противника щодоби. За словами командувача СБС Роберта (Мадяра) Бровді, така кількість відповідає повному штурмовому складу одного батальйону.

Сили безпілотних систем ЗСУ за три місяці операції «Кримський рубильник off»уразили 456 енерговузлів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді. За останні десять діб, за його словами, підрозділи уразили ще 44 енергооб’єкти на окупованих територіях.

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