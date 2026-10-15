Российские войска продвинулись в районе поселка Анищино в Харьковской области

Российские оккупационные войска прорвались в позиции Сил обороны Украины в районе населенного пункта Анищино (до 2025 года — Анискино) на Великобурлуцком направлении Харьковской области. В настоящее время противник пытается закрепиться на занятых рубежах и расширить участок прорыва по флангам.

Об этом сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Ситуация на других участках Харьковского фронта:

Вильхуватка и Довжанка: фиксируются попытки проникновения небольших пехотных групп противника с целью закрепления, однако украинские подразделения успешно блокируют эти попытки.

Двуречанское направление: Российские войска предпринимали попытки восстановить ранее утраченные позиции, однако успеха не добились.

Район Казачьей Лопани: Продолжаются динамичные бои («толканина»), отдельные вражеские группы пытаются проникнуть в северную часть населенного пункта со стороны села Шевченко.

Источник: «Укринформ».

Отсутствие активных штурмов российских войск на отдельных участках фронта не означает затишья или отказа противника от наступательных планов. На Купянском и Великобурлукском направлениях российские подразделения перегруппировываются, восстанавливают боеспособность и могут готовиться к новым попыткам вернуть утраченные позиции.

С начала 2026 года российская армия потеряла 350 260 военнослужащих в войне против Украины. Наибольшие потери в живой силе оккупанты понесли в сентябре — 46 230 человек.

В течение первых 14 дней октября украинские военные зафиксировали существенный рост количества пораженных и уничтоженных российских оккупантов. За этот период показатель вырос на 24,65% по сравнению с аналогичным периодом сентября, несмотря на ухудшение погодных условий.

В сентябре Силы беспилотных систем (СБС) фиксировали в среднем 445 безвозвратных и санитарных потерь среди живой силы противника ежесуточно. По словам командующего СБС Роберта (Мадяра) Бровди, такое количество соответствует полному штурмовому составу одного батальона.

Силы беспилотных систем ВСУ за три месяца операции «Крымский рубильник off» поразили 456 энергоузлов в России и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди. За последние десять суток, по его словам, подразделения поразили ещё 44 энергообъекта на оккупированных территориях.

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