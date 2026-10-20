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В Голосеевском районе Киева упал БПЛА, есть один погибший и четверо пострадавших

UA NEWS 20 Октября 2026 10:26
В Голосеевском районе Киева упал БПЛА, есть один погибший и четверо пострадавших

Во вторник, 20 октября, в Голосеевском районе Киева возле автозаправочной станции, недалеко от границы с Киевской областью, упал беспилотник. В результате происшествия один человек погиб, ещё четверо пострадали.

 

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, двоих пострадавших медики госпитализировали. Еще двум оказывают необходимую помощь на месте и проводят осмотр.

Добавим, что в результате падения дрона на дорогу возле Чабанов погибли три человека.

Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

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