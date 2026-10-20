После начала полномасштабной войны России против Украины Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) значительно чаще публикует в интернете короткие видеоролики с задержаниями людей, преследуемых в рамках политически мотивированных уголовных дел.

Авторы исследования проанализировали 70 уголовных дел, фигуранты которых участвовали в подобных видеосъемках ФСБ.

По наблюдениям «Мемориала», после начала российского вторжения в Украину в 2022 году Telegram-каналы государственных пропагандистских агентств ТАСС и РИА Новости стали в два-три раза чаще упоминать Федеральную службу безопасности РФ. В то же время доля сообщений с упоминаниями о ФСБ, сопровождаемых видеоматериалами, за годы полномасштабной войны выросла почти вдвое.

Правозащитники отмечают, что такие ролики нельзя считать достоверным отражением событий. В частности, кадры задержаний могут противоречить показаниям задержанных, зафиксированным в материалах уголовных дел. Кроме того, признания, записанные на видео, нередко получают под пытками.

По мнению представителей «Мемориала», эти материалы в первую очередь выполняют пропагандистскую функцию и рассказывают больше о методах работы самой спецслужбы, чем об обстоятельствах дел.

Исследователи выделили пять типичных сюжетных блоков, которые используются в таких роликах:

оперативная съемка;

задержание подозреваемого;

демонстрация результатов обыска или досмотра;

транспортировка задержанного;

признание.

Оперативные кадры, на которых человека якобы снимают непосредственно во время подготовки или совершения преступления, встречаются лишь в шести из 70 исследованных дел. Правозащитники объясняют это тем, что заранее зафиксировать подозреваемого во время предполагаемого преступления сложно, а полученный материал не всегда выглядит достаточно эффектно.

В то же время все шесть дел, в которых использовались такие оперативные записи, по данным «Мемориала», были связаны с провокациями со стороны ФСБ.

По оценке правозащитников, силовики пытаются сделать сцены задержания максимально жесткими и динамичными. На видео подозреваемых бросают на землю, заламывают им руки и хватают за волосы.

Примерно четверть таких сцен, по оценке «Мемориала», являются постановочными. На это, в частности, могут указывать случаи, когда операторы оказываются на месте происшествия раньше силовиков, а поведение задержанных выглядит неестественным.

Например, человек может до последнего не реагировать на приближение вооруженных сотрудников или сразу после падения на землю спокойно и без запинок отвечать на их вопросы.

Поскольку съемки редко удается завершить с первого дубля, задержания часто организуют в безлюдных местах. В таких роликах подозреваемые прогуливаются среди гаражей или посреди чистого поля.

Признания также могут записывать многократно, пока сотрудников спецслужб не устроят интонации и формулировки задержанного.

Участия задержанных в таких видеосъемках, по данным правозащитников, добиваются с помощью как физического насилия, так и обмана.

Крымский художник Богдан Зиза рассказал, что оперативники ФСБ записали как минимум пять вариантов его признания и извинений. По его словам, сотрудники спецслужбы избивали его, когда считали, что он недостаточно искренне демонстрирует раскаяние.

Текст признания при этом менялся, а новые формулировки каждый раз заново согласовывались с руководством.

Еще один случай касается жителя Донецка Георгия Табуева. По информации «Мемориала», сотрудники ФСБ пообещали ему два года лишения свободы, если он распакует посылку со взрывчаткой перед камерой.

Табуев согласился на предложенные условия, однако в итоге получил 14 лет лишения свободы. При этом видео, снятое с его участием, так и не было опубликовано.

Правозащитники считают, что постановочные видео задержаний стали полноценным инструментом политических репрессий в России.

По выводам исследователей, с помощью таких материалов ФСБ пытается запугивать оппонентов власти, создавать в обществе ощущение тотального контроля со стороны спецслужб и навязывать собственную версию событий.

Таким образом, видеозаписи задержаний, которые распространяют российские силовые структуры, не всегда отражают реальное течение событий. Как отмечает «Мемориал», их следует рассматривать прежде всего как пропагандистский инструмент, призванный формировать нужное власти представление о работе спецслужб и преследовании людей по политическим делам.

Как выяснили правозащитники проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», значительная часть таких роликов носит постановочный характер и используется для запугивания противников российской власти и демонстрации якобы эффективности спецслужб.

Напомним, российская пропаганда распространяет очередной фейк о якобы постановочных съемках последствий атак на Украине. Для этого в сети опубликовали три фотографии мужчины с маленькой собакой, которые якобы сделаны после обстрелов в Днепре, Киеве и Ровно. Однако два изображения оказались сгенерированными с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, российская пропаганда распространяет поддельное сообщение якобы от имени Краматорской городской военной администрации об изъятии имущества в пользу Вооруженных сил Украины. В городском совете официально опровергли эту информацию.

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