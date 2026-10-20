В результате падения дрона на дорогу возле Чабанов погибли три человека

Утром 20 октября в результате атаки российского беспилотника зафиксировано попадание вблизи автодороги Киев — Одесса в поселке Чабаны, недалеко от одного из торговых центров. На месте возник пожар автомобилей. Погибли три человека.



«Предварительно, три человека погибли, ещё четверо получили ранения. Информация о количестве пострадавших уточняется», — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.





На месте работают прокуроры, следователи СБУ и другие оперативные службы. Движение транспорта на этом участке ограничено. Под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.



Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

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