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В результате падения дрона на дорогу возле Чабанов погибли три человека

UA NEWS 20 Октября 2026 10:01
В результате падения дрона на дорогу возле Чабанов погибли три человека

Утром 20 октября в результате атаки российского беспилотника зафиксировано попадание вблизи автодороги Киев — Одесса в поселке Чабаны, недалеко от одного из торговых центров. На месте возник пожар автомобилей. Погибли три человека.


«Предварительно, три человека погибли, ещё четверо получили ранения. Информация о количестве пострадавших уточняется», — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.
 

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На месте работают прокуроры, следователи СБУ и другие оперативные службы. Движение транспорта на этом участке ограничено. Под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. 

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Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

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